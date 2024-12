A Santa Cesarea Terme quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Gran Premio di Puglia

SANTA CESAREA TERME (Lecce) – È in programma a Santa Cesarea Terme, nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 settembre 2024, la quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – Gran Premio di Puglia, che approderà nello specchio d’acqua antistante il Porto Miggiano e che farà da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti tricolori, che si confronteranno in sfide spettacolari e dagli alti contenuti tecnici, pronti a regalare emozioni e adrenalina a tifosi e appassionati.

L’appuntamento è organizzato dall’Hardwave A.S.D., sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica C.O.N.I., con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Santa Cesarea Terme.

Le categorie e le 19 classi in gara sono: Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro. Endurance F1, Endurance F2.

Dopo l’istallazione del campo gara e le iscrizioni e le verifiche tecniche di tutte le categorie e classi in gara, che avrà luogo venerdì 6; si entrerà nel cuore delle competizioni sabato 7 settembre. Alle 9.15 partiranno le prove libere, alle quali seguiranno dalle 11.45 alle 14.00 le prime manche di gara, dopo una pausa, la seconda parte delle gare prenderà il via alle 15.00. Domenica 8 settembre la giornata si aprirà alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 10.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30). Al termine delle gare saranno premiati i vincitori di questa tappa.

“Ritorna ad animare il Campionato Italiano Moto d’Acqua la bellissima località di Santa Cesarea, luogo nel quale si è disputato il Campionato Italiano nell’anno 2020, si è trattata della prima tappa che la Federazione Italiana Motonautica ha organizzato dopo la chiusura nazionale dovuta all’emergenza Covid. La località è molto bella e si presta perfettamente alle esigenze e alle necessità delle gare di Moto d’Acqua, oltre a fornire una visione panoramica agli spettatori, grazie alla posizione dove è situato l’evento che lo rende veramente fruibile e molto piacevole per agli appassionati di questo sport. Il comitato organizzatore, che è di un elevato livello qualitativo, coordinato degnamente dalla delegazione FIM Puglia, sicuramente fornirà, come nell’edizione precedente di esordio nel 2020, una grande prova, che porterà una notevole considerazione da parte del CONI, del Campionato Italiano Moto d’Acqua.” – dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

“Dopo la pausa estiva riprende il Campionato Italiano Moto d’Acqua nella bellissima cornice di Santa Cesarea Terme dove ha già disputato nel 2020. Una cornice fantastica, molto apprezzata anche artisticamente. La tappa della Puglia è sempre piena di sorprese, grazie alla Hardwave ASD di Giuseppe Risolo, che ha già annunciato che saranno presenti diverse agevolazioni per gli allievi, a partire dal giorno 5 settembre. Le iscrizioni dei piloti risultano essere ad oggi oltre cento e si prevede una grande affluenza; ma l’iniziativa più interessante sarà quella dell’utilizzo dei pontili galleggianti, ad oggi regolarmente impiegati per le partenze, nelle gare internazionali e già presenti a Brindisi nella tappa del 2017; quindi, anche in Italia si avrà la possibilità di partire dai pontili galleggianti.” – dichiara Giorgio Viscione, Presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica.

Dopo la tappa di Santa Cesarea, la quinta ed ultima tappa sarà a Fiumicino il 21-22 settembre.

L’allestimento di tutti i campi gara è curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.