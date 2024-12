Inizia l’avventura per il Galatone in prima categoria. In campo anche il veterano Antonio Del Vescovo

Galatone – Nasce ad agosto ASD Galatone calcio, squadra che milita in prima categoria nel girone C, allenata da mister Francesco Rollo. Allenatore di grande esperienza e personaggio noto nel mondo calcistico pugliese, miater Rollo crede in questo progetto sportivo, sicuro delle potenzialità di crescita. Ieri è stato presentato il nuovo acquisto, il centrocampista, Antonio Del Vescovo, giocatore che di rettangoli di gioco ne ha calcati tanti. Classe ‘80 soprannominato il “geometra”.

Cresciuto nelle Giovanili del Lecce, arriva da stagioni tra professionisti e dilettanti con più di 300 presenze complessive.

Un passato dalla serie C2 in giù, dove esordisce giovanissimo con la Lucchese.

Un curriculum di tutto rispetto per un giocatore di esperienza come lui, che con la sua esperienza, farà sicuramente da chioccia ai più Giovani. Un esempio per voglia, abnegazione e determinazione.