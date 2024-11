Piano assunzioni Arif. Pagliaro: “sicurezza e garanzie per lavoratori: la risposta dell’assessore Pentassuglia a mia interrogazione”

PUGLIA – “Dopo la morte di un operaio 67enne dell’Arif a luglio scorso, durante le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di Ceglie Messapica, presentai un’interrogazione per avere risposte sui tempi di revisione del piano assunzionale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Sollecitavo anche la dotazione di dispositivi di sicurezza e attrezzature più efficienti e moderne. Su entrambi i fronti l’assessore Pentassuglia ha dato riscontro ieri in aula: ha garantito che le protezioni individuali sono state consegnate a tutti gli operai e che sono stati sanzionati quelli che non le utilizzavano. Quanto al piano assunzionale, quest’anno, per la prima volta, in Arif si è dato il via ad assunzioni tramite concorso sia per il personale a tempo determinato (finora assunto tramite agenzia interinale) sia per tecnici e amministrativi. Il problema, però, è il vincolo di spesa del 50% per gli operai a tempo determinato, a cui quest’anno sono state assicurate le 156 giornate lavorative. Giovedì è previsto un incontro in assessorato con Arif e sindacati di categoria. L’obiettivo comune è ottenere dal Governo lo stralcio dei quattro mesi di attività anti incendio boschivo (giugno-settembre) dal computo delle giornate lavorative, in modo da evitare lo splafonamento”.