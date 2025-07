Vinitaly 2025: presentati gli eventi “Bella Lecce Week” e “Fish and Gin festival”

VERONA – Si è tenuta ieri, nell’ambito di Vinitaly a Verona, la conferenza stampa di presentazione di due importanti eventi estivi in programma nel Salento: Bella Lecce Week e Fish and Gin Festival. Iniziative che uniscono cultura, enogastronomia e valorizzazione territoriale, capaci di attrarre turismo e generare economia sostenibile.

Alla conferenza sono intervenuti l’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, e l’Assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, che hanno evidenziato l’importanza del dialogo tra istituzioni e settori strategici come turismo, agricoltura e pesca.

“Il vino – ha dichiarato Lopane – è uno degli strumenti più potenti per raccontare la nostra terra. Iniziative come Bella Lecce Week non solo mettono in luce la qualità dei nostri prodotti, ma rafforzano il legame tra cultura e accoglienza, tra identità e innovazione.”

Pentassuglia ha sottolineato: “Con Fish and Gin Festival valorizziamo la filiera ittica e la biodiversità del nostro mare, unendo la tradizione gastronomica pugliese con l’arte della mixology. È un modo intelligente e creativo per promuovere il nostro patrimonio alimentare e ambientale.”

Presente anche il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che ha ribadito l’importanza della collaborazione istituzionale: “Anche se proveniamo da forze politiche differenti, dobbiamo lavorare insieme per far crescere i territori. Il vino, se consumato in modo consapevole e responsabile, non è un nemico della salute, ma una bevanda che crea momenti di convivialità e socialità.”

Gli eventi sono organizzati da Stefano Maglio

“Bella Lecce Week è un nuovo format dedicato al vino, ma anche a birra e cocktail, con degustazioni, visite, masterclass e cene nei luoghi più belli di Lecce, per scoprire la città tra gusto e cultura – spiega l’organizzatore- Fish and Gin Festival, invece è alla sua sesta edizione, è un festival itinerante tra Galatina e Gallipoli che unisce street food, cocktail e musica, in un viaggio tra tradizione e innovazione, passando per la promozione del territorio.

Due eventi diversi – conclude- ma uniti dall’obiettivo di promuovere il Salento attraverso esperienze autentiche e sostenibili”

Gli eventi si svolgeranno rispettivamente dall’8 al 15 giugno per Bella Lecce Week e dall’11 al 19 luglio per Fish and Gin (il festival sarà itinerante nei comuni di Galatina; Nardò; Martano; Melendugno e Gallipoli (serate finali al Raffo Parco Gondar).

Bella Lecce Week è un’iniziativa esclusiva che permetterà ai partecipanti di scoprire le eccellenze enogastronomiche della Puglia, con particolare focus sui vini del Salento, ma anche su birre artigianali e cocktail.

Il programma prevede visite e degustazioni nelle cantine vinicole e distillerie della regione, affiancate da eventi serali dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici, come masterclass, cene-degustazione e attività outdoor nei palazzi storici di Lecce.

Fish and gin è dedicato alla valorizzazione dei distillati, in particolare del gin, e alla promozione dell’agroalimentare pugliese.

Inserito nel calendario fieristico della Regione Puglia e tra i “Grandi Eventi” per il triennio 2023-2025, il festival offrirà degustazioni abbinate a prodotti agroalimentari regionali di alta qualità, creando un binomio perfetto tra eccellenza gastronomica e distillati.

L’edizione 2025 prevede attività fieristiche e eventi in oltre 40 ristoranti e 100 cocktail bar, coinvolgendo produttori di gin, bartender e aziende locali.

Entrambi gli eventi sono realizzati grazie all’azione di Puglia Promozione della Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso Pubblico Poc Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8.

Alla conferenza stampa, oltre agli assessori Lopane e Pentassuglia.

Sono intervenuti: Michele Picaro e Francesco Ventola, europarlamentari;

Luca Scandale, Direttore ARET Puglia Promozione;

Ottavia Grassi, Responsabile Progetto Prodotti Turistici ARET; alcuni dei rappresentanti delle case vitivinicole che hanno aderito alle iniziative.