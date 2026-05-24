A distanza di 10 anni dal decesso, familiari di un paziente verranno risarciti. Sentenza del giudice civile

SALENTO – Cadde dal letto durante il ricovero riportando una frattura del collo femorale che si rivelò fatale nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2016. Per la morte di un salentino 86enne, dopo anni di battaglia in aula di tribunale, il giudice civile del tribunale di Lecce ha condannato la fondazione di un ospedale salentino, a risarcire i familiari della vittima con oltre 81.000 euro. Secondo i parentim assistiti dall’avvocato Angelo Oliva, la stanza in cui il paziente era ricoverato era angusta, arredata con suppellettili di dimensioni non adeguate all’ambiente e tali da ostacolare e limitare la normale deambulazione rappresentando così delle vere e proprie insidie o trabocchetti, e che era presente acqua sul pavimento; nessuno dei dipendenti della struttura ospedaliera, deputati alla cura e alla salvaguardia dei degenti, sarebbe intervenuto per accompagnare il paziente in bagno, evitando così il rischio di una caduta accidentale del paziente.

Per i familiari, la morte dell’anziano sarebbe stata la diretta conseguenza dell’omessa valutazione da parte del personale medico e infermieristico della struttura sanitaria convenuta del rischio caduta del paziente all’atto dell’ammissione in reparto l’11 settembre 2016 e omessa predisposizione delle cautele per prevenire eventi del tipo di quello occorso al de cuius in giudizio si è costituita la fondazione di un ospedale contestando integralmente il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, chiedendo, nel caso di specie, risulta provato in giudizio, in base anche alla complessiva documentazione versata in atti dalle parti processuali, che il paziente si procurava nel corso della degenza ospedaliera nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2016 la frattura sotto-capitata del femore destro a causa di una caduta occorsa nel raggiungere i locali del reparto adibiti a servizi igienici.

Correlativamente la struttura sanitaria convenuta non ha offerto in giudizio prove sufficienti ad arginare il rischio del suo verificarsi, trattandosi peraltro di un rischio assolutamente prevedibile, essendo stato il paziente operato per una frattura al femore destro rispetto al quale occorreva una vigilanza maggiore, soprattutto durante le ore notturne, tenuto anche conto dell’età avanzata del paziente e della terapia diuretica cui era sottoposto.

Per questo la sezione della Prima Civile del Tribunale, in base alle valutazioni tecniche medico-legali espresse nell’elaborato di consulenza tecnica d’ufficio depositato in sede processuale, redatto collegialmente da Francesco Ippolito (medico specialista in ortopedia) e Sandro Petrachi (specialista in medicina legale), è risultato in particolare che: “la causa del decesso è ravvisabile nel concorso di una riacutizzazione di una severa insufficienza renale cronica in soggetto monorene chirurgico per K, in uno scompenso cardiaco e in una polmonite in soggetto allettato; la frattura di femore non ha inciso in maniera necessaria nel determinismo del decesso. Infatti, l’intervento è andato a buon fine con un decorso regolare privo di complicanze.

Il gravissimo complesso biopatologico di cui era affetto il dante causa per il quale era stato ricoverato ha proseguito il suo inesorabile decorso secondo la storia naturale delle patologie diagnosticate; l’intervallo temporale di 4 mesi (silenzio documentale) dalla dimissione dalla lungodegenza fino all’attivazione dell’assistenza domiciliare non consentono di valutare una continuità fenomenica tale da riconoscere una correlazione tra la morte e la frattura del femore. Le patologie preesistenti croniche di cui il paziente era affetto hanno mostrato un’instabilità clinica che non può essere correlata direttamente o indirettamente con l’evento fratturativo”.

I ctu, quindi, rispondendo esaustivamente ai quesiti giudiziali, a seguito di una approfondita analisi di tutti i dati disponibili in ordine allo stato di salute e all’iter clinico del paziente, hanno recisamente escluso nel caso di specie la sussistenza di un diretto rapporto eziologico tra la frattura derivata dalla caduta avvenuta all’interno del nosocomio e la dinamica clinica che portava al decesso, tenuto conto della severa compromissione dello stato di salute generale in quanto affetto da concomitanti gravi patologie il cui decorso naturale comportava la morte del paziente.