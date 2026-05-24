Auto rubata recuperata dai Carabinieri: arrestato un 28enne

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Un’auto rubata è stata recuperata nel giro di poche ore dai Carabinieri della Stazione di Corigliano d’Otranto, che hanno arrestato in flagranza di reato il presunto autore del furto, un 28enne originario di Otranto e già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11, dopo la segnalazione diramata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Maglie relativa al furto di una utilitaria appena sottratta al proprietario.

Ricevuta la nota di ricerca, i militari hanno immediatamente avviato le attività di localizzazione del veicolo, intensificando i controlli sul territorio. L’auto è stata individuata poco dopo lungo la Strada Statale 16, in direzione sud.

I Carabinieri sono quindi riusciti a bloccare il mezzo e a fermare il conducente, identificato nel 28enne poi arrestato con l’accusa di furto d’auto.

Grazie al rapido intervento dei militari, il veicolo è stato restituito in tempi brevi al legittimo proprietario, un anziano residente della zona, evitando ulteriori conseguenze derivanti dalla sottrazione dell’utilitaria.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti investigativi.

L’episodio conferma l’importanza del coordinamento tra la Centrale Operativa e i presidi territoriali dell’Arma, il cui controllo costante del territorio rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini.