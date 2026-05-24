Il Lecce resta in serie A, un gol di Banda decide il match contro il Genoa

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Partita decisiva, gara che vale il paradiso o il purgatorio per il Lecce ad un passo dalla permanenza in serie A. Tutto esaurito allo Stadio Via Del Mare, quasi ventottomila gli spettatori ed una città pronta a festeggiare i suoi beniamini. Ma, deve parlare il campo, anzi, i campi, quello di Lecce-Genoa e quello di Cremonese-Como. Mister De Rossi, per i liguri, alla vigilia dichiara, come ovvio che sia, che il Genoa farà la sua partita senza fare sconti, per Di Francesco la concentrazione deve rimanere altissima. Unico e romantico lo spettacolo sugli spalti nel pre-partita.

Lecce in campo con il 4-2-3-1 ed in campo Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira.

Genoa con il 3-5-2 e sulla scacchiera Leali, Marcandalli, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Frendrup, Masini, Martin, Ellertsson, Colombo.

Il Genoa punzecchia il Lecce, ma, al minuto sei e’ festa giallorossa: lancio lungo su Cheddira per una ripartenza micidiale che l’attaccante spara su Leali, sulla ribattuta Banda si sistema il pallone e gonfia la rete, 1-0 e quinto gol per l’esterno leccese. Il Lecce si esalta, Gallo sfiora il raddoppio e con lui il solito Banda ispiratissimo semina il panico fra le maglie genoane. Alla mezz’ora, Colombo e compagni si affacciano dalle parti di Falcone timidamente ed i salentini sprecano un buon contropiede. Minuto trentasei e giungono da Cremona ottime notizie, la Cremonese perde in casa contro il Como che può approdare, così in Champions: lo stadio di Lecce accoglie con un boato la novità. La squadra di De Rossi si presenta in area leccese: Tiago Gabriel e Siebert non lasciano spazio alcuno. Banda, allo scadere della prima frazione disegna un destro a giro che impegna Leali, Lecce sempre attivo e con un buon ritmo. Sessanta secondi di recupero e le formazioni vanno al riposo.

Si riprende con un cambio nel Lecce, fuori Ngom e dentro Gandelman. Parte arrembante il Genoa che non vuole essere passivo in questa serata a tinte giallorosse. Altro boato dei tifosi del Lecce al minuto cinquantuno: il Como ha raddoppiato e molti assaporano il gusto di una gran festa. In campo il Lecce porta avanti una partita maschia, molto fisica alla ricerca del raddoppio. Cambi in vista per il Genoa: fuori Martin per Norton Cuffy e Sabelli per Ouedraogo. Masini ha la palla buona per beffare il Lecce, Falcone gli sbarra la strada e salva il risultato in extremis. Dopo aver realizzato il gol e speso tanto Banda accusa un colpo durante un contrasto di gioco e viene sostituito fra gli applausi: al suo posto dentro N’dry. Minuto sessantasette, Pierotti di testa coglie il palo, parapiglia in area genoana e per poco Cheddira non va in gol. Per gli ospiti dentro Grossi per Amorim. Dal campo di Cremona giunge la notizia che dovrebbe agevolare definitivamente il Lecce, la squadra di Giampaolo in dieci e rigore realizzato dal Como, tris della compagine di Fabregas, Lecce, praticamente salvo. Punizione insidiosa del Genoa che viene respinta dalla barriera. Doppio cambio tra le fila del Lecce, dentro Stulic e Jean per Cheddira e Pierotti. Il Como troneggia sulla Cremonese per 4-1, quando anche al Via del Mare mancano circa sette minuti.

Ultimi assalti del Lecce alla porta di Leali, la curva nord e tutto lo stadio festeggiano la permanenza in serie A. C’è posto anche per Gaspar al posto di Ramadani.

Una partita che sancisce e migliora il record dello scorso anno: per il

Lecce con la quarta salvezza consecutiva, una gioia incredibile e contagiosa al Via del Mare che si tradurrà anche nel centro e per le vie di tutto il capoluogo salentino. Tre minuti di recupero ed una serata unica per tutto il Sud calcistico.