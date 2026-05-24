Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Genoa: Banda firma la festa salvezza, Pierotti a tutto campo, Veiga partita attenta

Falcone 7, anche in questa ultima sfida il portierone del Lecce nega la gioia agli avversari del gol ed esalta il Lecce

Siebert, 7, prestazione maiuscola per lui che in questo campionato parte per mettere una toppa alla pesante assenza di Gaspar ma è protagonista indiscusso per la salvezza

Tiago Gabriel, 6,5, grandi voci di mercato sulla sua persona ma non si distrae e accompagna con le sue prodezze il Lecce verso un altro anno da sogno

Veiga, 7, tanto coraggio e corsa per la partita che regala al Lecce la consapevolezza di avere un giocatore di fascia bassa di gran livello

Gallo, 6,5, stasera poteva anche segnare e l’emozione lo tradisce. Tiene alta la concentrazione

Ramadani, 6,5, il combattente del centrocampo non manca all’appuntamento finale con la battaglia. Sempre grintoso

Coulibaly, 7, partita da leader che riesce a mantenere un equilibrio a centrocampo. Ribadisce la sua importanza per questa squadra

Ngom, 6,5, arrivato a Lecce per rinforzare il centrocampo ha raggiunto il suo traguardo fino alla fine

Banda, 7,5 questa sera e’ il trascinatore ed il capocannoniere dei giallorossi per il campionato. Il suo gol fa festeggiare il popolo giallorosso

Pierotti, 7,5 migliore in campo insieme a Banda, coglie anche un palo e sebbene non al massimo della forma tiene altissima la bandiera giallorossa

Cheddira, 7, anche questa sera cuore e grinta per una prestazione importante che scopre in lui un buon attaccante anche in questo ultimo match

Gandelman, 6,5, partita notevole ed il suo ingresso per la seconda frazione è rassicurante, uno degli acquisti di gennaio fondamentale per la permanenza nella massima serie

N’dry, 6,5, quando i giochi sono quasi fatti entra al posto di Banda e sigilla insieme ai suoi compagni una vittoria storica

Jean, sv

Gaspar, sv