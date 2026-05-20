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Lecce-Genoa, sold out in 41 minuti. U.S. Lecce: ci sono altri posti
LECCE – L’ U.S. Lecce ha comunicato che i posti ordinari per la partita Lecce-Genoa, in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45, risultano esauriti dopo 41 minuti di vendita libera.
La vendita dei biglietti a “ridotta visibilità” sarà attivata a partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 maggio.
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