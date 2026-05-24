Si intrufola nella scuola in piena notte: ripreso dalla telecamere. Scatta la denuncia

LECCE – Si intrufola in piena notte nella scuola ma le telecamere di sorveglianza lo immortalano e viene subito identificato.

Si è concluso con la denuncia a piede libero di un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, il tentativo di furto andato in scena la scorsa notte all’interno della scuola primaria “Cesare Battisti” di via Costa, a Lecce.

La centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata Alma Roma ha captato una serie di segnalazioni d’allarme provenienti dall’istituto scolastica poco prima delle 3.

Gli operatori della vigilanza, visionando le telecamere da remoto, hanno notato un individuo che si aggirava all’interno del plesso con un cappello in testa, uno zaino in spalla e quello che sembrava un rotolo di carta tra le mani, intento a percorrere i corridoi e verificare la tenuta delle porte delle aule.

Subito è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile e una pattuglia della stazione di Surbo, supportati dalle guardie giurate che hanno adottato una strategia di accerchiamento, presidiando l’ingresso principale e le possibili vie di fuga nei dintorni.

L’uomo è stato intercettato mentre tentava di dileguarsi dall’istituto, sorpreso a scavalcare una finestra.

Secondo le ipotesi, il 41enne potrebbe essere entrato nell’edificio attraverso un accesso rimasto aperto, senza forzare né scassinare nulla. Il sopralluogo effettuato all’interno della scuola ha confermato che nulla è stato toccato, ad eccezione di alcuni fogli di carta che sono stati ritrovati bruciati.

L’uomo li avrebbe incendiati per farsi luce durante la sua spedizione nell’edificio scolastico. Al termine dei controlli, il 41enne è stato denunciato.