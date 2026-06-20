Arnesano, successo per l’iniziativa “Estate con la Scuderia Alfisti Giallo Verdi”: un ponte tra storia dei motori e legalità al Marèsca Summer Camp

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ARNESANO (Lecce) – Una mattinata speciale all’insegna della memoria storica, del fascino dei motori e della vicinanza istituzionale. Si è svolto ieri, presso gli spazi del “Maresca Summer Camp” ad Arnesano, l’evento sociale e benefico intitolato “Estate con la Scuderia Alfisti Giallo Verdi”, che ha visto la partecipazione entusiasta di oltre cinquanta bambini del centro estivo.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di coniugare la passione per il motorismo storico e la promozione della cultura della legalità tra i più giovani, si è sviluppata in stretta sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. Momento centrale della mattinata è stato l’ingresso nel campus, a sirene spiegate, di un’Alfa Romeo Alfetta in livrea d’epoca, punta di diamante della collezione privata dell’associazione. Un suggestivo passaggio di testimone generazionale si è compiuto grazie alla presenza della modernissima Alfa Romeo Tonale in dotazione alla Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto, presente per i quotidiani servizi d’istituto sul territorio.

All’evento ha preso parte, portando un prezioso e alto profilo istituzionale, il Maggiore Giuseppe Lorenzo, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, affiancato dai militari della pattuglia dei Baschi Verdi di Otranto.

I membri della Scuderia hanno illustrato ai piccoli presenti le caratteristiche tecniche, la storia e le curiosità legate al mito del Biscione e a questa iconica vettura del passato, stimolando la curiosità dei bambini che hanno potuto osservare da vicino un pezzo di storia automobilistica italiana, confrontandolo con le tecnologie dei mezzi odierni in uso alle Fiamme Gialle.

“Questo appuntamento con i campi scuola rappresenta ormai una tradizione estiva consolidata e fondamentale per la nostra associazione,” ha dichiarato a margine del raduno Stefano Durante, Presidente della Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S. “Subito dopo la chiusura delle scuole, ci impegniamo a portare tra i ragazzi momenti di aggregazione e solidarietà. Attraverso il fascino intramontabile della nostra auto storica, cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del rispetto delle regole, del senso civico e della memoria. Vedere lo stupore e la gioia nei loro occhi di fronte a questi simboli è la conferma del valore sociale del nostro operato. Ringraziamo sentitamente l’ingegner Giovanni Centonze per la squisita ospitalità, lo staff del campus, i nostri soci e, in particolar modo, la Guardia di Finanza per la straordinaria sensibilità e vicinanza dimostrata anche in questa occasione”.

L’iniziativa si è conclusa tra le domande dei giovanissimi partecipanti e le foto ricordo, e i momenti più significativi della giornata andranno ad arricchire le pagine del prossimo calendario benefico promosso dall’associazione.