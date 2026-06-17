Stasera Carmiano in dialogo: Don Cosimo Schena racconta “L’eresia di Francesco”.

Sarà una serata dedicata alla riflessione, al dialogo e alla riscoperta del valore autentico del Vangelo quella in programma per oggi 17 giugno 2026, alle ore 20.00, presso i Giardini dell’Immacolata di Carmiano.

L’iniziativa, promossa dall’Arciconfraternita Maria Santissima Immacolata con il patrocinio del Comune di Carmiano – Assessorato alla Cultura, vedrà protagonista Don Cosimo Schena, sacerdote della diocesi di Brindisi-Ostuni, psicologo e psicoterapeuta, autore di due volumi che stanno suscitando interesse nel panorama editoriale e spirituale contemporaneo: Dio è il mio Coach e L’eresia di Francesco.

Al centro dell’incontro vi sarà soprattutto l’ultima opera dello scrittore pugliese, L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo, pubblicata da Elledici. Un titolo volutamente provocatorio che non allude a una contestazione della tradizione ecclesiale, bensì alla radicalità con cui San Francesco d’Assisi scelse di incarnare il messaggio evangelico. Secondo Schena, infatti, la vera “eresia” del Poverello non fu la ribellione, ma il coraggio di vivere il Vangelo senza compromessi, scegliendo povertà, libertà e autenticità in un’epoca dominata dalla ricerca del prestigio e del potere.

L’autore propone una lettura originale della figura francescana, lontana dalle rappresentazioni idealizzate o puramente agiografiche. Nel suo racconto emerge un Francesco profondamente umano, attraversato da fragilità, dubbi e desideri, capace però di trasformare le proprie ferite in un percorso di libertà interiore. La santità, nella prospettiva delineata da Schena, non coincide con una perfezione irraggiungibile, ma con la capacità di abitare il conflitto tra luce e ombra, accogliendo la propria vulnerabilità come spazio di crescita e di grazia.

Particolarmente significativa è la riflessione sul bisogno di riconoscimento, tema che attraversa l’intera esperienza del santo di Assisi. Francesco, osserva l’autore, desiderava essere visto e amato, ma rifiutava di sacrificare la propria identità per ottenere consenso. È la differenza sottile ma decisiva tra essere riconosciuti e lasciarsi addomesticare: tra il desiderio legittimo di appartenenza e il rischio di rinunciare alla propria verità per compiacere gli altri. Un passaggio che rende la vicenda francescana sorprendentemente attuale e capace di parlare alle inquietudini dell’uomo contemporaneo.

La formazione psicologica e psicoterapeutica di Don Cosimo Schena conferisce al volume una particolare profondità interpretativa. Più che una semplice biografia spirituale, il libro si configura come un viaggio nell’interiorità umana, dove la storia di Francesco diventa specchio delle fragilità, delle attese e delle domande che abitano ogni persona. Il lettore è così invitato a riconoscersi nel cammino del santo, fino a scoprire che la vera trasformazione nasce quando si smette di vivere per dimostrare qualcosa e si accetta di essere autenticamente se stessi.

Accanto a L’eresia di Francesco, l’incontro offrirà anche l’occasione di approfondire Dio è il mio Coach, testo nel quale Schena propone una rilettura moderna e accessibile dei consigli evangelici, presentandoli come strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane e orientare la propria esistenza.

L’appuntamento di Carmiano si inserisce dunque nel solco di una proposta culturale che intreccia fede, psicologia e crescita personale, offrendo al pubblico non soltanto la presentazione di due libri, ma soprattutto un’occasione di confronto sui grandi temi dell’identità, della libertà e del senso della vita. Un invito a guardare oltre le apparenze, riscoprendo nella figura di San Francesco e nelle pagine di Don Cosimo Schena una testimonianza ancora capace di interrogare, provocare e ispirare il nostro tempo.