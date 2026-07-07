Giallo a Porto Cesareo: la villetta estiva usata come deposito di esplosivi, caccia ai misteriosi “ospiti”

PORTO CESAREO (Lecce) – Un pomeriggio di ordinari lavori domestici si è trasformato in un vero e proprio thriller per una docente leccese di 55 anni.

Arrivata nella sua casa al mare a Porto Cesareo, nei pressi del noto lido Tabù, per preparare l’abitazione in vista delle vacanze, la donna ha fatto una scoperta da brividi: un ordigno artigianale, confezionato con quattro candelotti di polvere nera per un peso complessivo di tre chili, sigillati con del nastro isolante.

Inizialmente ignara del potenziale pericolo, la proprietaria ha raccolto l’oggetto infilandolo in un sacco della spazzatura e appoggiandolo sul piano della cucina.

Solo in un secondo momento, realizzando la reale natura di quel pacco, ha fatto scattare l’allarme al numero di emergenza. In via dei Bacini sono piombati immediatamente i Carabinieri della Sezione operativa di Campi Salentina insieme agli artificieri del Nucleo investigativo, che hanno messo in sicurezza l’esplosivo e avviato i rilievi scientifici.

Il caso ha aperto un fitto mistero su cui l’Arma sta scavando a fondo. Secondo quanto ricostruito, l’abitazione, temporaneamente vuota, è stata violata senza troppi complimenti: al suo arrivo l’insegnante ha trovato una porta e una finestra spalancate, anche se prive di evidenti segni di scasso. La donna ha assicurato agli inquirenti di aver sbarrato ogni accesso appena pochi giorni prima, durante un rapido sopralluogo a metà settimana.

L’ipotesi più accreditata è che qualcuno abbia tenuto d’occhio i movimenti della proprietaria, approfittando della sua assenza per trasformare l’immobile in un nascondiglio temporaneo e sicuro per il materiale bellico. Resta ora da capire chi avesse le chiavi invisibili di quella casa e, soprattutto, quale fosse l’obiettivo di quel carico distruttivo.