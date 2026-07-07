Consiglio regionale approva mozione su crisi umanitaria nella striscia di Gaza

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, presentata dal presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli, con l’obiettivo di sollecitare un intervento concreto del Governo italiano e delle istituzioni internazionali a tutela della popolazione civile.

Nel documento si evidenzia come, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025, la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continui a essere estremamente critica. Le persistenti difficoltà nell’accesso agli aiuti, unite alla cronica carenza di viveri, acqua potabile, medicinali e beni essenziali, stanno aggravando le condizioni di vita della popolazione, con conseguenze particolarmente drammatiche per i bambini.

La mozione richiama, inoltre, i dati riportati nel comunicato diffuso il 2 luglio da Save the Children, che cita informazioni del Site Management Cluster: dopo mille giorni di guerra, almeno 21 mila bambini hanno perso la vita, di cui 275 dall’ultimo cessate il fuoco; oltre 800 mila tra bambini e adolescenti risultano sfollati, 7 mila minori sono non accompagnati o separati dalle proprie famiglie e circa 245 mila sono colpiti o a rischio di malnutrizione.

Il testo ricorda anche l’impegno della Regione Puglia a sostegno della candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace, promossa dall’associazione culturale “L’isola che non c’è”. Nell’ambito di questa iniziativa, il Consiglio regionale ha esposto sulla propria sede il banner “Nobel per la Pace ai bambini di Gaza”, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle sofferenze della popolazione civile, promuovere la tutela dell’infanzia e diffondere i valori della pace, del dialogo e della solidarietà.

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio regionale impegna il presidente della Giunta regionale a sollecitare il Governo nazionale affinché promuova un’azione coordinata e concreta, anche in sede di Unione Europea, nei confronti di Israele, per garantire un accesso immediato e più ampio agli aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza, assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione della popolazione civile, con particolare attenzione ai minori, attraverso la rimozione di ogni ostacolo alla distribuzione di viveri, acqua potabile, medicinali e beni di prima necessità.

La mozione chiede inoltre al presidente della Giunta di farsi promotore, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, di un’iniziativa condivisa da tutte le Regioni italiane per sollecitare il Governo ad attivarsi presso le competenti sedi internazionali affinché sia pienamente garantita la protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza, con particolare riguardo ai bambini, ai feriti, ai malati e al personale sanitario e umanitario impegnato sul territorio.

Infine, il provvedimento dispone la trasmissione della mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite.

“Oggi il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione “Crisi umanitaria nella striscia di Gaza. Appello per un intervento concreto a livello statale” che impegna tutti noi a sensibilizzare il Governo nazionale a promuovere un’azione coordinata e concreta, anche in sede di Unione Europea, nei confronti di Israele affinché venga consentito un maggiore e immediato accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La mozione ribadisce a gran voce l’urgenza di ripristinare le condizioni del diritto internazionale umanitario e la tutela della popolazione civile, con particolare attenzione ai bambini, rimuovendo tutti gli ostacoli alla distribuzione di viveri, acqua potabile, medicinali e beni di prima necessità alla popolazione civile” ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

“Dalla Puglia oggi è arrivato un appello forte, unanime e coraggioso, sottoscritto e condiviso da tutti i Consiglieri regionali affinché che il Governo italiano si faccia promotore presso la Conferenza Stato-Regioni di un’iniziativa congiunta delle Regioni italiane per attivarsi nei confronti delle competenti sedi internazionali, affinché sia pienamente assicurata la protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza, con speciale attenzione ai minori, ai feriti, ai malati e al personale sanitario e umanitario ivi operante. Una mozione che ci rende orgogliosi di questo Consiglio, capace di allontanarsi dalle logiche politiche e di mettere davanti a tutti gli esseri umani e il loro diritto, non solo a sopravvivere, ma a vivere in sicurezza con dignità. La Puglia oggi non può restare sorda al grido di dolore che arriva dall’altra sponda del Mediterraneo. I nostri ospedali hanno accolto circa una decina di minori che avevano bisogno di cure ma questo non ci assolve davanti a un genocidio che nonostante i presunti cessate il fuoco, non smette di affamare e di ammazzare bambine e bambini nella striscia di Gaza ammazzando di fatto il futuro del popolo palestinese”.