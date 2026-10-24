Arbitro di Lecce – Juventus, fischia il pompiere napoletano Maresca è la sua 12esima volta con i giallorossi

Lecce – Juventus sarà arbitrata dal Signor Fabio MARESCA della sezione A.I.A. di Napoli. L’arbitro MARESCA ha 45 anni. È nato il 12 aprile 1981 a Napoli dove risiede. Professione: Vigile del Fuoco. Dal 1° gennaio 2020 è Arbitro Internazionale.

Ha esordito in Serie B il 31 agosto 2013 in Virtus Lanciano – Reggina (1-1).

Ha esordito in Serie A il 18 maggio 2014 in Lazio – Bologna (1-0).

Il signor MARESCA ha diretto, finora, 364 partite delle quali 154 in Serie A, 86 in B e 12 in Coppa Italia.

L’arbitro MARESCA ha finora diretto 11 partite del Lecce (tre in casa e otto fuori; dieci in campionato e una in un play-off di Lega Pro). Il bilancio dei giallorossi è questo: 3 vittorie (due in casa e una fuori), 4 pareggi (uno in casa e tre fuori) e 4 sconfitte (tutte fuori casa).

Questi i precedenti :

16.12.2012 Carpi – LECCE 1-0 (gol-partita al 78’ di Arma su rigore concesso per un fallo di mano di Matteo Legittimo su tiro di Terigi – espulsi al 43’ Guillermo Giacomazzi per doppia ammonizione e all’86’ Pià – mister Franco Lerda, essendo squalificato, è stato sostituito dal suo vice mister Fabrizio Lorieri – esordio del brasiliano Vinicius – spettatori 1.817)

17.03.2013 Portogruaro – LECCE 0-0 (al 79’ espulso Giovanni Tomi per fallo di mano in area e rigore poi calciato da Cunico e parato da Massimiliano Benassi – spettatori 1.200)

09.06.2013 Carpi – LECCE 1-0 ( Finale di andata dei Play-Off – gol-partita al 72’ di Kabine – spettatori 3.404)

07.07.2020 LECCE – Lazio 2-1 (di martedì – reti: al 5’ Caicedo per la Lazio e al 30’ Babacar e al 47’ Lucioni per il Lecce – al 51’ Marco Mancosu manda fuori, alto, un rigore concesso per un fallo di mano di Patric il quale, al 93’, viene espulso per aver morso un braccio a Giulio Donati – partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19)

22.07.2020 LECCE – Brescia 3-1 (di mercoledì – quartultima giornata – reti: al 22’ e al 32’ Gianluca Lapadula e al 70’ Riccardo Saponara per il Lecce e al 63’ Dessena per il Brescia – partita a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19)

12.05.2023 Lazio – LECCE 2-2 (vittoria sfumata nel recupero ! – reti: al 34’ Immobile e al 94’ Milinković-Savić per la Lazio e al 47’ p.t. e al 51’ Rémì Oudin per il Lecce – al 23’ Gabriel Strefezza calcia fuori, a lato, un rigore concesso per un fallo di Hysaj su Blin; è stato il rigore n. 100 concesso al Lecce in Serie A (73 quelli realizzati) – al 94’ espulso il viceallenatore del Lecce mister Fabrizio Del Rosso “per aver impedito la veloce ripresa del gioco” – spettatori circa 40.000 (i dati non sono stati comunicati); i tifosi giallorossi nel settore ospiti sono stati 1.730)

16.03.2024 Salernitana – LECCE 0-1 (gol-partita: al 17’ autorete di Gyömbér – prima vittoria fuori casa della stagione – prima partita dell’allenatore Luca Gotti sulla panchina del Lecce – spettatori 15.376 con solo 42 leccesi nel settore ospiti perché la trasferta è stata vietata ai residenti nella provincia di Lecce)

14.03.2025 Genoa – LECCE 2-1 (reti: al 16’ e al 47’ p.t. Miretti per il Genoa e al 68’ Krstović su rigore per il Lecce – per Krstović è il gol n. 10 in questa stagione – è la quarta sconfitta di fila – spettatori 31.495 dei quali 1.100 circa i leccesi solo nel settore ospiti)

11.05.2025 Verona – LECCE 1-1 (reti: 23’ Krstović per il Lecce e 41’ Coppola per il Verona – per Krstović è il gol n. 11 della stagione – spettatori 27.709)

14.01.2026 Inter – LECCE 1-0 (gol-partita al 78’ di Esposito Francesco Pio – al 28’ espulso il Match Analyst del Lecce Stefano Romano per proteste – spettatori 69.321)

20.04.2026 LECCE – Fiorentina 1-1 (reti: viola in vantaggio al 30’ con Harrison e pareggio dei giallorossi al 71’ con Tiago Gabriel – spettatori 26.366)

Il signor Fabio Maresca era stato designato per arbitrare la partita Feralpisalò – Lecce del 2 dicembre 2012, ma, essendo influenzato, fu sostituito, all’ultimo momento, dal signor Gianluca Benassi di Bologna .

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L’arbitro MARESCA con la JUVENTUS

Il signor MARESCA ha diretto, finora, VENTI partite dei bianconeri (17 in Serie A e 3 in Coppa Italia; sette in casa e tredici fuori).

Nelle SETTE partite in casa la Juventus ha ottenuto altrettante vittorie.