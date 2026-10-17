Arbitro di Udinese – Lecce: il napoletano Marco Guida per la 14esima volta con i giallorossi

La partita sarà arbitrata dal Signor Marco GUIDA della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (Napoli). L’arbitro GUIDA ha 45 anni. È nato il 7 giugno 1981 a Pompei. Risiede a Torre Annunziata. Professione: Consulente Commerciale (è laureato in Economia).

Dal 1° gennaio 2014 è arbitro internazionale.

Ha esordito in Serie B il 21 agosto 2009 in AlbinoLeffe – Vicenza (2-2).

Ha esordito in Serie A il 31 gennaio 2010 in ChievoVerona – Bologna (1-1).

Il signor GUIDA ha diretto, finora, 450 partite, delle quali, 226 in Serie A, 54 in B, 16 in Coppa Italia e 18 in UEFA Champions League.

Ha diretto, finora, le seguenti 13 partite del Lecce (7 in Serie A e 6 in B). Il bilancio dei giallorossi è di 5 vittorie (1 in A e 4 in B), 5 pareggi (3 in A e 2 in B) e 3 sconfitte (in A).

Questi i precedenti :

27.02.2010 LECCE – Triestina 1-1 (vantaggio della Triestina al 65’ con Pasquato e pareggio dei giallorossi, all’80’, con la rete del francese Allan Pierre Baclet – esordio di Andrea Bertolacci)

02.10.2011 LECCE – Cagliari 0-2 (reti: 10’ autorete di Davide Brivio, 40’ Biondini – spettatori 6.794 – esordio di Massimo Oddo)

21.12.2011 Inter – LECCE 4-1 (Lecce in vantaggio al 19’ con il colombiano Luis Muriel e poi il … pesante ko – spettatori 39.602)

25.03.2012 Novara – LECCE 0-0 (esordio in Serie A del portiere Davide Petrachi)

15.02.2020 LECCE – SPAL 2-1 (al 41’ gol di Marco Mancosu su rigore e al 66’ dello slovacco Zan Majer – terza vittoria di fila in Serie A; eguagliato il record della stagione 2003/04 con mister Delio Rossi)

15.07.2020 LECCE – Fiorentina 1-3 (gol all’88’ dell’ucraino Ievgenii Shakhov – le reti della Fiorentina, tutte nel primo tempo, di Chiesa al 6’, Ghezzal al 38’ e Cutrone al 40’ – all’11’ Gabriel para un rigore a Pulgar – partita a “porte chiuse” a causa della pandemia da Covid-19)

13.02.2021 Cremonese – LECCE 1-2 (vittoria in rimonta; al 30’ con un’autorete di Castagnetti e al 54’ rete dello spagnolo Pablo Rodriguez – quarta vittoria a Cremona dopo 22 anni – esordio del tedesco-turco Güven Yalçin – partita a “porte chiuse” per il Covid-19)

07.05.2021 LECCE – Reggina 2-2 (doppietta del polacco Mariusz Pawel al 14’ e 16’ – si ferma la corsa alla promozione diretta in Serie A; il Lecce deve disputare i play-off per la promozione in Serie A che, alla fine, saranno sfortunati – è stata la partita n. 100 di Fabio Lucioni in maglia giallorossa – partita a “porte chiuse” per il Covid-19)

30.11.2021 SPAL – LECCE 1-3 (reti: 23’ Mario Gargiulo e al 51’ e 77’ doppietta del brasiliano Gabriel Strefezza – seconda vittoria in casa della SPAL dopo quella del 2019 – 14esima partita utile del Lecce – vittoria n. 400 del Lecce in Serie B – spettatori 4.157)

26.01.2022 LECCE – Vicenza 2-1 (reti: 28’ Marcin Listkowski e 38’ Massimo Coda – il gol del Vicenza all’88’ con Meggiorini – partita rinviata due volte (il 20 dicembre e il 13 gennaio) per giocatori ”positivi” al Covid-19; la prima volta per quelli del Lecce e la seconda per quelli del Vicenza – con questi tre punti il Lecce balza al primo posto in solitario – spettatori 6.422)

02.04.2022 LECCE – Frosinone 1-0 (gol-partita di Massimo Coda al 40’; è il suo 19esimo gol in questa stagione ed è il n. 100 nei suoi campionati in Serie B: 28 con il Benevento, 41 con il Lecce e 31 con la Salernitana – spettatori 9.327)

03.03.2024 Frosinone – LECCE 1-1 (vantaggio dei padroni di casa al 47’ p.t. con Cheddira, al 58’ il portiere Cerofolini para un rigore del Lecce calciato da Rafia, ma interviene il VAR e l’arbitro, poiché sono entrati giocatori in area, lo fa ripetere e lo calcia Krstovic che colpisce il palo e la palla carambola sulla schiena del portiere e finisce in porta, è autorete e il pareggio del Lecce – spettatori 15.334)

21.09.2024 LECCE – Parma 2-2 (reti del Lecce: al 32’ Dorgu e al 59’ Krstovic, quelle del Parma, in due minuti nel recupero, al 93’ l’ex Almqvist e al 95’ Hainaut – al 47’ espulso Guilbert (L) per fallo su Cancellieri e al 58’ Cancellieri per fallo su Dorgu – spettatori 25.503)

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L’arbitro GUIDA con l’UDINESE

Il signor GUIDA ha diretto, finora, VENTUNO partite dei bianconeri friulani (20 in Serie A e 1 in Coppa Italia).

Nelle OTTO partite in casa l’Udinese ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte .

Nelle TREDICI fuori casa il bilancio è di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.