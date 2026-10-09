Il Lecce blinda Esteban

Il Lecce blinda Paco Esteban. Il rapporto contrattuale con il calciatore è stato prolungato fino al termine della stagione sportiva 2029/30. Avanti insieme!
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