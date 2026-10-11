La fauna del Salento: il passero, il monello di città

Si tratta del passeraceo per antonomasia, maschio e femmina sfoggiano sfumature di marrone, grigio e crema, con il maschio che mostra una caratteristica “bavetta” nera sotto il becco e una livrea più contrastata. Tarchiato, con un becco conico perfetto per rompere i semi, è l’uccello più familiare delle nostre città.

Presente in ogni mito, favola e testo storico dall’antica Grecia in poi (Catullo gli dedicò carmi immortali), la passera ha legato indissolubilmente il suo destino a quello dell’uomo. È una specie sinantropica: dove c’è l’uomo, c’è la passera. Gregaria e chiassosa, vive in colonie organizzate, nidifica nelle cavità delle tegole o nei buchi dei muri e spazza via qualsiasi fonte di cibo reperibile, dai semi nei campi alle briciole di focaccia cadute ai tavolini del bar.

La passera non ha alcun timore reverenziale verso l’essere umano. Vi osserva dall’alto del cornicione mentre fate colazione all’aperto, calcola la traiettoria con precisione scientifica e piomba sulla vostra brioche nell’esatto secondo in cui vi girate per ordinare il caffè. Ha il carisma di un monello di quartiere e la convinzione che le briciole del mondo siano sue di diritto.