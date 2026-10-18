L’annuncio dell’assessore Martini: “Le yucche saranno ripiantate in via Po, nel quartiere Santa Rosa“

LECCE – Lupiae servizi metterà presto a dimora nuovi alberi in sostituzione dei 14 esemplari di yucca che vennero tagliati senza autorizzazione nello scorso mese di agosto in via Po, nel quartiere Santa Rosa. Dopo aver esperito le pratiche necessarie, l’Ufficio Ambiente ha disposto la nuova piantumazione che coincide con il periodo più adatto per l’attecchimento della specie selezionata, la “lagerstroemia indica”. Seguendo le indicazioni agronomiche, questo intervento stagionale consentirà l’attecchimento delle piante, che andranno così a ripristinare l’arredo verde della strada, anche in base a quei criteri di sostituzione e implementazione del verde pubblico urbano, così come programmato dall’amministrazione comunale. Dopo la sanzione a chi si è autoaccusato e l’avvio dei procedimenti disciplinari per due coordinatori e un dirigente, arriva la fase del ripristino.

“Questo piccolo intervento di ripristino del verde nel quartiere Santa Rosa esprime la nostra attenzione su un tema di particolare valenza ambientale a cui i cittadini sono fortemente legati – dice l’assessore Severo Martini – È un’esigenza dell’intera Città, in un contesto climatico che sta rapidamente mutando, garantire azioni corrette in materia di verde pubblico affinché l’ambiente urbano continui a mantenere il necessario equilibrio e i conseguenti benefici per l’intera comunità. Aggiungo che – continua l’assessore Martini – oltre alla piantumazione, si procederà anche alla sistemazione dei marciapiedi danneggiati. Ai lavori si procederà in orario extralavorativo, in modo da procurare il minimo disagio ai cittadini, e sotto il coordinamento dell’Ufficio Ambiente che ha fortemente voluto gli interventi in questione”.