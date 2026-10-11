Le pagelle dei giallorossi in Lecce Bologna: prima gioia per Fatah, Siebert bel duello con Piccoli, Pierotti svogliato

Falcone 6, Sui due gol nemmeno il portierone del Lecce può nulla, specialmente sulla prima prodezza di Orsolini

Siebert 6,5, ingaggia un bel duello con Piccoli e ne esce anche molto bene

Gaspar, 5,5, ancora non è al meglio delle sue, speriamo possa riprendersi nel corso del campionato

Veiga, 5,5, ha le sue responsabilità sul gol di Cambiaghi, ma, riesce a fare l’assist per il gol di Fatah

Gallo, 6, oggi entra bene in partita e si rende utile in entrambe le fasi

Coulibaly, 6, bene la sua prestazione, preso di mira e preso a calci troppo spesso dagli avversari

Maleh, 5,5, sbaglia qualche appoggia, recupera palloni, ma gli manca quel quid per aiutare la fase offensiva

Ilic, 6, si fa male ed esce, avrebbe potuto aiutare la squadra anche nel secondo tempo

Fatah, 7, il suo primo gol in maglia giallorossa dovrebbe incoraggiare Di Francesco ad inserirlo più spesso e dall’inizio

Pierotti, 5, svogliato e non in vena, arriva in ritardo e crea una zavorra in attacco

Esteban, 6, il ragazzo ingabbiato dai difensori non riesce ad esprimersi oggi e auspichiamo avrà modo e tempo

Geubbels, 6,5, sfiora il gol e sembra finalmente utile al collettivo giallorosso

Ngom, 6,5, entra bene dalla panchina muovendo le fila che prima erano sopite

N’dry, 6,5, anche lui avrebbe sempre bisogno di più minutaggio, smuove e trascina i suoi verso il miraggio di un pareggio che, infatti, non arriva

Monteiro, 6, poco tempo per valutarlo ma nella frazione del secondo tempo a lui riservata non delude

Gandelman, 6, servirebbe al Lecce come il pane, purtroppo non è ancora al top della forma