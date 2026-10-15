Le previsioni meteo di domani 16 ottobre 2026

Puglia
Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Tempo stabile sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati o con qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito e maggiori spazi di sereno al Nord-Ovest.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli velati. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio possibile qualche piovasco sulla Calabria, soleggiato sulle altre regioni. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.
Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta la Penisola.
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