Lecce, Di Francesco perde Ilic

LECCE – La partita con il Bologna ha lasciato l’amaro in bocca e ora, oltre al danno, anche la beffa. Il Lecce dovrà fare a meno di Ilic per più di un turno. Ecco la nota della società:
L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra.
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