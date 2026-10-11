Lecce, Di Francesco tra delusione e polemiche: il pensiero sul rigore di Esteban

LECCE – Il Lecce cade al Via del Mare. La formazione giallorossa perde 2-1 contro il Bologna, che conquista la prima vittoria stagionale, lasciando alla squadra di Eusebio Di Francesco l’amarezza per un risultato negativo e diversi episodi su cui riflettere. Nel post-partita, il tecnico salentino ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulla crescita nella ripresa e tornando anche sull’episodio del rigore prima assegnato e poi revocato a Esteban.