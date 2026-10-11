Lecce, Di Francesco tra delusione e polemiche: il pensiero sul rigore di Esteban

LECCE – Il Lecce cade al Via del Mare. La formazione giallorossa perde 2-1 contro il Bologna, che conquista la prima vittoria stagionale, lasciando alla squadra di Eusebio Di Francesco l’amarezza per un risultato negativo e diversi episodi su cui riflettere. Nel post-partita, il tecnico salentino ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulla crescita nella ripresa e tornando anche sull’episodio del rigore prima assegnato e poi revocato a Esteban.
“Nel primo tempo potevamo fare meglio”
L’allenatore giallorosso non ha nascosto il rammarico per la sconfitta, riconoscendo che la squadra avrebbe potuto fare di più nella prima frazione. La reazione dopo l’intervallo, con una crescita sul piano fisico e mentale, non è stata sufficiente per evitare il ko.
“Nella ripresa siamo saliti fisicamente e mentalmente, nel primo tempo potevamo fare meglio ma abbiamo preso un gol da Orsolini, che ogni volta che lo incontro fa gol straordinari. Mi dispiace”.
Parole che fotografano la delusione di Di Francesco al termine di una partita nella quale il Lecce non è riuscito a raccogliere punti davanti al proprio pubblico. Il tecnico ha riconosciuto la qualità della giocata di Orsolini, ma resta il rammarico per un primo tempo in cui i salentini avrebbero potuto esprimersi meglio.
Il rigore tolto a Esteban, Di Francesco torna sull’episodio
Tra i temi affrontati in conferenza stampa c’è anche il rigore inizialmente assegnato al Lecce per il contatto che ha coinvolto Esteban e successivamente revocato dopo la revisione al VAR. Un episodio che ha fatto discutere e sul quale l’allenatore giallorosso ha espresso la propria posizione, soffermandosi sulla gestione della decisione arbitrale.
“Non è una questione di essere polemici, è un dato di fatto. Se il metro era quello dell’inizio bisognava continuare così. Non capisco la scelta di dare il rigore e poi toglierlo un attimo dopo. Per me forse è un errore tecnico, poi ce lo diranno loro. Io ai miei ragazzi faccio fatica a far capire quando è fallo e quando no, dico sempre di non andare giù”.
Un passaggio netto, nel quale Di Francesco ha manifestato le proprie perplessità sulla decisione, senza nascondere le difficoltà nel trasmettere ai giocatori un criterio uniforme nella valutazione dei contatti.
Il tecnico ha parlato anche della prova di Esteban, sottolineando l’impegno del giovane attaccante e i margini di crescita ancora a disposizione.
“Ha fatto una partita di grande applicazione, nel primo tempo è stato un po’ inesperto nei movimenti ma è un ragazzo che ci mette l’anima e può crescere”.
Ora, dice il tecnico, serve una reazione
La sconfitta contro il Bologna lascia il Lecce con l’esigenza di analizzare gli errori e ripartire. La crescita nella ripresa rappresenta un elemento da cui ricominciare, ma la squadra dovrà trovare maggiore continuità nell’arco della gara per evitare che episodi e momenti di difficoltà finiscano per condizionare il risultato.
Per Di Francesco e i suoi ragazzi è già tempo di voltare pagina: servirà trasformare la delusione del Via del Mare in una risposta sul campo, correggendo ciò che non ha funzionato e ripartendo dal lavoro quotidiano.
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