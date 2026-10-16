Lecce, il Collegio Arbitrale dà ragione al club contro Banda: multa per il calciatore

LECCE – Accertato il grave inadempimento del calciatore, che secondo il lodo non avrebbe ripreso l’attività sportiva dal 1° luglio 2026. Resta aperto il procedimento davanti alla FIFA per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni internazionali.

L’U.S. Lecce ottiene una decisione favorevole nella controversia contrattuale con Lameck Banda. Il Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori (AIC) ha accolto le richieste della società salentina, emettendo il lodo conclusivo del procedimento avviato nei confronti del calciatore.

Secondo quanto comunicato dal club giallorosso, il Collegio ha accertato che il contratto di Banda con il Lecce era valido fino al 30 giugno 2027. La decisione riconosce inoltre un grave inadempimento contrattuale da parte del giocatore, che, a partire dal 1° luglio 2026, non avrebbe ripreso l’attività sportiva né messo a disposizione della società le proprie prestazioni lavorative, nonostante le convocazioni ricevute.

La sanzione disciplinare

In conseguenza degli accertamenti, il Collegio Arbitrale ha disposto nei confronti del calciatore le sanzioni disciplinari previste dall’Accordo Collettivo, tra cui una multa di 256.250 euro.

Il provvedimento rappresenta un risultato favorevole al Lecce nella controversia relativa al rispetto degli obblighi contrattuali. I termini della decisione sono stati resi noti dalla stessa società attraverso un comunicato ufficiale.

La vertenza prosegue davanti alla FIFA

La vicenda non si esaurisce, tuttavia, con il lodo arbitrale. Come precisato dal Lecce, è ancora pendente davanti ai competenti organi di giustizia della FIFA un distinto procedimento che coinvolge Banda e l’Al-Swehly Sports Club, società libica.

Il club salentino punta a ottenere il risarcimento dei danni che ritiene derivanti dal recesso senza giusta causa e chiede l’applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari previste dai regolamenti internazionali nei confronti del calciatore e della società.

Su questo secondo fronte non è stata ancora comunicata una decisione definitiva. Non sono stati inoltre specificati, nel comunicato, l’importo del risarcimento richiesto e gli eventuali provvedimenti che potrebbero essere adottati dalla FIFA.

Una vicenda ancora aperta

La decisione arbitrale segna un passaggio rilevante nella disputa tra il Lecce e Banda, con il riconoscimento della validità del rapporto contrattuale fino al giugno 2027 e l’applicazione di una sanzione economica al giocatore.

Resta ora da conoscere l’esito del procedimento internazionale, dal quale potrebbero derivare ulteriori conseguenze economiche e disciplinari. Fino alla decisione degli organi competenti, le richieste avanzate dal Lecce in sede FIFA restano tali e non possono essere considerate già accolte.