Lecce, oltre 1.600 in strada per la LecceRun, il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla: “domenica di sport, memoria e comunità nel centro storico”.

Di Maria Taccogna

​LECCE – Una domenica speciale per il centro storico di Lecce, che si è trasformato in un grande percorso podistico a cielo aperto. Tra le strade barocche, le piazze e le antiche porte della città, oltre 1.600 persone, tra atleti professionisti, appassionati, famiglie e bambini, hanno preso parte a una giornata dedicata al movimento, al ricordo e alla comunità.

​Organizzata dall’A.S.D. Tre Casali, la LecceRun, Memorial Giovanni Costantini e Giovanna Palmisano, ha portato per la prima volta nel capoluogo salentino una tappa del circuito Corripuglia FIDAL. Più di una semplice gara podistica: è stato un momento di forte partecipazione collettiva nel ricordo di due sportivi leccesi scomparsi di recente.

​A vivere la manifestazione in prima persona è stata anche l’amministrazione comunale. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, ha indossato il pettorina e le scarpette da corsa, prendendo parte direttamente alla maratona e correndo per le vie della città insieme a centinaia di runner. Presente con il proprio ruolo istituzionale l’assessore Giancarlo Capoccia, che ha rappresentato Palazzo Carafa e seguito le diverse fasi dell’evento, testimoniando la vicinanza dell’amministrazione alla promozione dello sport sul territorio.

​Accanto alla prova agonistica si è svolta la Lecce Piano Festival Family Run, una camminata aperta a tutti che ha visto la partecipazione di tantissime famiglie e bambini, regalando un’atmosfera di festa diffusa a tutto il quartiere storico.

​A coronare la giornata è arrivata anche la consegna della Bandiera Azzurra dello Sport da parte dell’olimpionico Maurizio Damilano, un riconoscimento importante che premia l’impegno della città nel promuovere stili di vita sani e attivi.

​Un ottimo risultato organizzativo per l’A.S.D. Tre Casali, guidata dal presidente Gianluca Quarta, per Paolo Zongolo e per tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento, confermando come lo sport sappia essere un motore di aggregazione e valorizzazione per la città.