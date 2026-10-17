Lecce, rivolta contro le strisce blu: lavoratori e commercianti in piazza. Il Pd sfida la maggioranza: “Vengano allo scoperto”

LECCE – La protesta contro l’invasione delle strisce blu arriva in piazza e si trasforma in una sfida politica alla maggioranza di Palazzo Carafa, che sarà chiamata a votare la mozione della minoranza per “tirare il freno a mano prima di cadere nel fossato”. Questa mattina, alle 10.30, in piazza Mazzini, i consiglieri comunali di opposizione hanno incontrato residenti, lavoratori e commercianti per raccogliere le preoccupazioni di una città che rischia di ritrovarsi con parcheggi a pagamento anche nelle periferie, dove fino a ieri si poteva sostare gratuitamente.

Nel mirino ci sono l’estensione degli stalli blu nelle zone più periferiche, l’aumento delle tariffe e l’allungamento degli orari di pagamento, fino a tarda notte e nei giorni festivi dall’area della stazione in via Leuca, da via Taranto ai Salesiani, fino ad alcune zone di Santa Rosa. Una rivoluzione della sosta che, secondo la minoranza, rischia di trasformarsi in una tassa occulta sulle spalle di chi lavora e delle famiglie già alle prese con il caro vita. Il capogruppo del Partito democratico, Paolo Foresio, alza il tiro e annuncia battaglia in Consiglio comunale: “Noi vogliamo portare allo scoperto tutti i consiglieri di centrodestra, perché ognuno deve mettere il suo nome a chiare lettere, se vuol portare avanti questa porcata”. Parole durissime, che anticipano lo scontro sulla mozione presentata insieme al presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, per chiedere la sospensione degli aumenti e delle nuove strisce blu.

L’obiettivo è costringere ogni consigliere della maggioranza a esprimersi pubblicamente su un provvedimento destinato a incidere direttamente sulle tasche dei cittadini. Ma dietro la polemica politica ci sono soprattutto le storie di chi ogni mattina prende l’auto per raggiungere il posto di lavoro e non può permettersi altre spese. C’è la pendolare che lavora a Bari e lascia la macchina parcheggiata per molte ore vicino alla stazione, con il rischio di dover sostenere costi esorbitanti. Ci sono le commesse che guadagnano 1.150 euro al mese e che, pur di risparmiare, fino a oggi parcheggiavano anche a un chilometro dal negozio, nelle poche zone rimaste gratuite. Ora anche quegli spazi rischiano di diventare blu. Per chi vive di uno stipendio modesto, pagare ogni giorno la sosta significa sottrarre risorse alle spese essenziali. È questo il nodo sociale sollevato durante la manifestazione: una scelta amministrativa che, secondo i contestatori, non tiene conto delle condizioni economiche delle fasce più fragili.

Inutile la retorica del “prendi il bus”: i tempi si dilatano per una famiglia senza auto, inoltre, per i lavoratori che arrivano dalla provincia le soluzioni alternative sono troppo faticose, lente e anche più costose dell’auto. Lavoratori precari, dipendenti del commercio, famiglie monoreddito e pendolari potrebbero essere i primi a pagare il prezzo del nuovo piano. Tutto questo mentre aumentano il costo della vita, i carburanti e le altre spese quotidiane. La protesta investe anche il commercio di prossimità, già in difficoltà per la concorrenza dei grandi centri commerciali, dove il parcheggio è generalmente gratuito. Rendere più costosa la sosta anche nelle aree esterne al centro potrebbe scoraggiare ulteriormente gli acquisti nei negozi cittadini. Per l’opposizione, la giunta Poli Bortone sta sottovalutando le conseguenze economiche e sociali della propria decisione.

La domanda che emerge dalla piazza è semplice: perché una città di circa 87mila abitanti, che ha convissuto per anni con il precedente sistema della sosta, dovrebbe imporre nuovi sacrifici ai cittadini proprio in una fase di difficoltà economica? Non si contesta soltanto il costo del parcheggio, ma il principio di trasformare progressivamente gli ultimi stalli bianchi in posti a pagamento, restringendo le possibilità di scelta di chi non può permettersi un abbonamento o una spesa quotidiana aggiuntiva. Sullo sfondo c’è anche la questione dei residenti, che rischiano di ritrovarsi nuove limitazioni sotto casa, e quella dei lavoratori costretti a utilizzare l’automobile in assenza di alternative di trasporto pubblico adeguate alle proprie esigenze.

La mozione di Foresio e Rotundo punta ora a trasferire la protesta dai marciapiedi di piazza Mazzini all’aula consiliare, dove la maggioranza sarà chiamata a difendere le proprie scelte davanti alla città. Il messaggio lanciato questa mattina non lascia spazio a mediazioni al ribasso: “La giunta sospenda subito gli aumenti e i nuovi stalli: è una assurda batosta su residenti, famiglie, lavoratori e commercianti”. La battaglia sulle strisce blu, dunque, non è più soltanto una questione di viabilità o di organizzazione dei parcheggi. Diventa uno scontro sul costo della vita e sulle priorità dell’amministrazione comunale, una prova politica per il centrodestra, chiamato a decidere se confermare la linea della giunta oppure ascoltare il malcontento che cresce nei quartieri. Perché dietro ogni striscia bianca destinata a diventare blu c’è una spesa in più. Per chi arriva con difficoltà alla fine del mese, anche pochi euro al giorno possono fare la differenza.