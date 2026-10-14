Lecce, Paco Esteban si racconta: i consigli del padre, il rapporto coi leccesi, la fiducia di Di Francesco

LECCE – L’attaccante spagnolo classe 2006 racconta il sostegno della famiglia, i consigli del padre e il rapporto con l’allenatore giallorosso. Dopo l’esordio e la prima da titolare in Serie A, l’obiettivo è continuare a crescere.

Il calcio è una passione che Paco Esteban conosce anche attraverso la storia della propria famiglia. Suo padre, Francisco Esteban Granados, ha giocato in diverse squadre spagnole, vestendo le maglie, tra le altre, di Malaga, Murcia, Granada, Girona ed Elche. Un’esperienza che rappresenta un punto di riferimento per il giovane attaccante del Lecce, che riconosce il valore del sostegno ricevuto durante il proprio percorso.

“Sono qua grazie a mio padre. Mi ha sempre supportato e la sua esperienza in Liga e Segunda Division è stata utile per consigli nei momenti belli e brutti. Ora è felice ma mi dice di non fermarmi e continuare con più fame”.

Un messaggio chiaro, quello del padre: godersi i traguardi raggiunti senza perdere la determinazione necessaria per migliorare. Paco, classe 2006, sta vivendo una fase importante della propria carriera, con le prime opportunità in Serie A e la possibilità di crescere all’interno del progetto giallorosso.

Nel percorso del giovane attaccante è importante anche il rapporto con Eusebio Di Francesco. L’allenatore del Lecce gli sta concedendo spazio e fiducia, accompagnandolo nel processo di adattamento al calcio dei grandi e indicandogli gli aspetti sui quali lavorare.

“Il mister mi sta dando tanta fiducia in ogni partita. Mi sta dietro, mi vuole far migliorare. Devo essere più cattivo, anche in allenamento”.

Un sostegno che si è manifestato anche dopo la partita contro il Bologna, quando Esteban ha avuto l’occasione di partire per la prima volta da titolare in Serie A. Il tecnico gli ha chiesto di affrontare la gara con serenità, senza lasciarsi condizionare dagli errori.

“Contro il Bologna mi ha detto star tranquillo, di fare quello che faccio in allenamento e di pensare alla prossima palla dopo gli errori”.

Parole che raccontano un rapporto basato sulla fiducia e sul lavoro quotidiano, con il giovane spagnolo consapevole di dover sfruttare ogni occasione per continuare a migliorare.

L’esordio in Serie A è stato un momento speciale per Paco Esteban, che ha potuto realizzare il sogno di giocare nel massimo campionato italiano e scendere in campo al Via del Mare davanti ai tifosi giallorossi.

“È stato un giorno che ricorderò per tutta la vita, si è compiuto il mio sogno che avevo da tanto tempo e che ho raggiunto lavorando tanto tempo. Sono grato al mister per l’opportunità di giocare al Via del Mare davanti a tantissimi tifosi, spettacolari. Esordire in una vittoria è stato perfetto”.

Dopo la gioia della prima presenza, è arrivata anche la prima partita da titolare, contro il Bologna. Una soddisfazione personale accompagnata, però, dalla delusione per il risultato finale.

“Sono felice per la prima partita da titolare in A ma il sapore è agrodolce. Abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo migliorare dei dettagli da Serie A. Meritavamo almeno un punto”.

L’attenzione è già rivolta alla successiva sfida contro l’Udinese, con la squadra impegnata a preparare il prossimo appuntamento e a correggere gli aspetti da migliorare.

“Stiamo lavorando da ieri guardando avanti, pensiamo a migliorare e sapere dove fare meglio. L’obiettivo è crescere, dobbiamo essere pronti”.

La crescita di Esteban passa anche dal sostegno della società. Il giovane attaccante ha ricordato la fiducia ricevuta già nella scorsa stagione, quando militava nella Primavera, sottolineando il ruolo del direttore sportivo Trinchera e del presidente Saverio Sticchi Damiani.

“Dall’anno scorso quando ero in Primavera sentivo la fiducia di Trinchera e del presidente Sticchi Damiani, presente allo stadio di San Pietro in Lama per le partite. Quest’anno ci siamo accordati per continuare con questo club. Sono tanto grato a loro”.

Per il calciatore spagnolo, la possibilità di arrivare in prima squadra rappresenta un incentivo importante per tutti i ragazzi che fanno parte del settore giovanile giallorosso.

“Quando sei in un club dove la filosofia è di aiutare i giovani, c’è fame da parte dei giocatori che sono in Primavera, vedono concreta la possibilità di lavorare in prima squadra lavorando giorno dopo giorno. Si può credere in quest’obiettivo”.

Anche il gruppo ha contribuito al suo inserimento, offrendogli sostegno e consigli in una fase in cui è necessario abituarsi a un livello di competizione più elevato.

“C’è un gruppo giovane ma dal primo momento sono stato aiutato molto con tanti consigli. Il Lecce ha tanta fame di migliorare ogni giorno e fare prestazioni migliori in Serie A”.

Tra i calciatori a cui guarda con maggiore interesse ci sono Kylian Mbappé e Donyell Malen, attaccante della Roma. Esteban individua nella velocità e nella capacità di attaccare la profondità alcuni degli elementi che caratterizzano il proprio modo di giocare.

“A me è piaciuto sempre Mbappé, dall’anno scorso guardo Malen della Roma. Come mi descriverei? Un’attaccante che lavora per la squadra, dà tutto sul campo e attacca la profondità”.

Il passaggio dalla Primavera alla Serie A comporta inevitabilmente un cambiamento nei ritmi e nella componente fisica, aspetti sui quali il giovane spagnolo è chiamato a lavorare per proseguire il proprio percorso di crescita.

“C’è ritmo più alto e tanta differenza fisica”.

Fuori dal campo, intanto, Esteban sta imparando a conoscere sempre meglio il Salento e il calore dei suoi abitanti. Un’accoglienza che gli permette di sentirsi parte dell’ambiente giallorosso e che rappresenta un ulteriore stimolo per il futuro.

“In Italia mi trovo bene, Lecce è una città bellissima, la gente è calorosa, ora mi fermano per strada e mi danno tanta fiducia. Mi vogliono bene”.