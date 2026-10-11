Meteo, oggi nuova allerta arancione e gialla a Lecce. Parchi e cimitero restano chiusi

A seguito dei messaggi di allerta emessi dalla Protezione Civile della Regione Puglia per la zona del Salento, il Sindaco ha firmato l’Ordinanza n. 2357. Il provvedimento dispone la prosecuzione dell’attività del Centro Operativo Comunale fino alle ore 14:00 di oggi, domenica 11 ottobre 2026, per coordinare le operazioni di emergenza e monitoraggio del territorio.

Il bollettino regionale prevede per la giornata di oggi due distinte fasi di allertamento per rischio idrogeologico e per temporali:

ALLERTA ARANCIONE: dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 11 ottobre, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento (downburst o trombe d’aria) e locali grandinate di grandi dimensioni.

dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 11 ottobre, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento (downburst o trombe d’aria) e locali grandinate di grandi dimensioni. ALLERTA GIALLA: dalle ore 06:00 fino alle ore 14:00 di domenica 11 ottobre, con una parziale attenuazione dei fenomeni che passeranno da isolati a sparsi, sebbene permanga il rischio di rovesci intensi, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.

Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, e in continuità con i provvedimenti già adottati nella giornata di ieri, l’Amministrazione comunale ha disposto per tutta la durata dell’allerta e cioè fino alle ore 14:00 di oggi:

la chiusura del Cimitero Comunale, della Villa Comunale, del Campo Sportivo Santa Rosa (Luigi Montefusco) e dei parchi cittadini di Belloluogo, del Galateo e delle Cave;

il monitoraggio continuo della foce del Bacino Idume in località Torre Chianca per prevenire il rischio di allagamenti dei centri abitati;

il mantenimento operativo delle squadre di volontari della Protezione Civile e della Polizia Locale in modalità “pronta partenza” per il soccorso idrogeologico.

Si rinnova l’appello alla popolazione affinché venga prestata la massima attenzione, osservando rigorosamente le seguenti cautele:

In caso di Allerta Arancione (dalle 00:00 alle 06:00):

· evitare assolutamente zone alberate, parchi e cimiteri per il forte rischio di caduta alberi o rami.

· non sostare nei pressi di pali, tralicci dell’alta tensione o strutture precarie.

· limitare al massimo gli spostamenti, mettendosi in viaggio solo per ragioni di assoluta necessità.

· non attraversare mai ponti o sottopassi allagati e allontanarsi dagli argini dei corsi d’acqua.

· in caso di allagamenti stradali, salire ai piani superiori delle abitazioni evitando scantinati, garage e piani terra.

· evitare l’uso del telefono fisso durante i temporali.

In caso di Allerta Gialla (dalle 06:00 alle 14:00):

· prestare la massima attenzione alla guida e in prossimità di corsi d’acqua o zone depresse.

· assicurare e fissare oggetti sospesi o mobili posizionati all’esterno su balconi e terrazzi.

· continuare a evitare la sosta sotto alberi o strutture precarie.