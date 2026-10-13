Nicolas Santoro sul trono di Puglia: conquista il titolo Regionale Elite e si prenota agli assoluti

PUGLIA – Nicolas Santoro sale sul gradino più alto del podio regionale. Il giovane pugile salentino della Pugilistica Quero di Taranto conquista il titolo di Campione Regionale Elite nella categoria dei 55 kg, imponendosi in finale sul pari peso Diomede, atleta della School Boxing di Bari. Un’affermazione importante, che arricchisce il palmarès del talento pugliese e conferma i progressi compiuti nel suo percorso agonistico.

La finale è andata in scena al Centro Commerciale Appia Antica di Mesagne, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Boxe Mesagne. Un appuntamento che ha portato sul ring gli atleti impegnati nella competizione regionale e che merita un plauso per l’organizzazione e la qualità della rassegna.

Per Santoro il titolo Elite rappresenta molto più di una vittoria. È la conferma di un percorso costruito attraverso allenamenti, disciplina e continuità di rendimento. Prima della conquista regionale erano già arrivati i successi al Torneo Esordienti e al Torneo Giovani Elite, risultati che avevano evidenziato le qualità del giovane pugile e la sua progressiva crescita tecnico-agonistica.

NEL SEGNO DELLA FAMIGLIA SANTORO

Nel cammino del neo campione c’è anche una tradizione familiare di assoluto rilievo. Nicolas è figlio di Antonio Santoro, pugile professionista di 44 anni, attuale Campione Internazionale IBE dei pesi welter e Campione Intercontinentale IBE dei pesi medi.

Un cognome già conosciuto nel mondo della boxe, ma che Nicolas sta imparando a rappresentare con un’identità tutta sua. Il giovane salentino prosegue infatti il proprio percorso senza scorciatoie, affidandosi al lavoro quotidiano in palestra e alla volontà di migliorare sotto ogni aspetto. Il titolo conquistato a Mesagne costituisce un’altra tappa significativa di una crescita che guarda avanti.

ALL’ANGOLO UN GRUPPO DI ESPERIENZA

A guidare Nicolas nella finale sono stati i tecnici Mimmo Quero, Francesco D’Arcangelo e il padre Antonio Santoro, presente anche nel ruolo di tecnico. Una presenza preziosa, all’interno di un gruppo che accompagna da vicino la maturazione sportiva del ragazzo. “È stato un match intenso – dichiara maestro Cataldo Quero -. Nicolas boxa come il padre. Ha un pugilato d’attacco e ama il corpo a corpo a corta distanza con la guardia chiusa. Prima degli assoluti ci sarà una fase interregionale di qualificazione a Montecatini e poi a dicembre ci faremo trovare pronti per le finali nazionali che si disputeranno a Cuneo. E lì Nicolas si confronterà con i migliori pugili in circolazione”.

Dietro il risultato conquistato sul ring c’è infatti il lavoro di una squadra: allenatori, preparatori e persone che, con competenza e passione, sostengono l’atleta durante il percorso, contribuendo a trasformare le qualità individuali in risultati concreti.

UN TITOLO CHE GUARDA AL FUTURO

La conquista del titolo regionale Elite dei 55 kg segna un nuovo passaggio nella carriera di Nicolas Santoro. Dopo le affermazioni nei tornei giovanili, il pugile salentino aggiunge un’altra vittoria significativa al proprio percorso e rilancia le proprie ambizioni per i prossimi impegni.

La strada resta quella del lavoro quotidiano, della disciplina e della crescita costante. Nel pugilato, talento e determinazione sono fondamentali, ma è la continuità a fare la differenza nel tempo. Santoro ha aggiunto un tassello importante alla propria esperienza e ora può guardare ai prossimi obiettivi con maggiore consapevolezza.

A Mesagne, intanto, è arrivata una soddisfazione da incorniciare: Nicolas Santoro è il nuovo Campione Regionale Elite nella categoria dei 55 kg. Un successo che premia il giovane atleta, la sua famiglia e tutta la Pugilistica Quero, protagonista del percorso che lo sta accompagnando nella crescita.

Il titolo è suo. Adesso, per il giovane salentino, la sfida è continuare a crescere e confermarsi sul ring.