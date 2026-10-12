BARI – “Osteoporosi – La presa in carico in Medicina Generale: dalla prevenzione alla diagnostica strumentale con la REMS“, è il corso di formazione residenziale organizzato da FORMED (Aggiornamento Formazione & Ricerca in Medicina Generale), che si svolgerà sabato 17 ottobre 2026, dalle 8,30 alle 17,30,presso Hotel Majesty di Bari, in Via Giovanni Gentile, 97/B.
L’appuntamento formativo spiegherà come l’introduzione sul territorio di strumenti diagnostici di ultima generazione, sicuri e privi di radiazioni, come la Tecnologia REMS, possano implementare un percorso strutturato di prevenzione, diagnosi, trattamento e follow-up dell’osteoporosi e del rischio di fratture da fragilità nel setting della Medicina Generale e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), con l’obiettivo ultimo di ridurre l’incidenza di fratture da fragilità nella popolazione seguita dai Medici di Base.
La tecnologia REMS (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry) è stata sviluppata nel 2010 da Echolight, spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce (CNR), grazie al team di ricerca guidato dall’ingegnere Sergio Casciaro, luminare nell’ambito della bioingegneria. La REMS, dal 2021 nelle linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità per la gestione delle fratture da fragilità come best practice per la continuità delle cure e la gestione del paziente fragile, è inserita nel nuovo nomenclatore LEA (codici di prestazione per distretto anatomico: colonna lombare 88.99A e femore prossimale 88.99B).
Il programma scientifico del corso prevede le seguenti relazioni:
La giornata si completerà con una tavola rotonda della faculty e con un’intensa sessione di prove pratiche e guidate su quattro ecografi REMS.
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