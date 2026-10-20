Rubati e diffusi illegalmente i dati di circa 20mila studenti dell’Università del Salento

Lecce – Il furto e la diffusione illegale nel cosiddetto dark web dei dati di circa 20mila studenti dell’Università del Salento sarebbe avvenuto alla fine del mese scorso. Si tratta di nomi, cognomi e indirizzi e-mail, ma non – per fortuna – di altre informazioni personali, come data di nascita, percorso di studio e password di accesso.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso Ateneo leccese, che dell’accaduto ha informato via mail, attraverso il canale ufficiale, tutti gli iscritti mettendoli in guardia dal rischio di phishing e truffe online. Vi sarebbe infatti il possibile rischio di utilizzo non autorizzato dei quei dati per contattare gli studenti attraverso messaggi ingannevoli per mettere in atto eventuali tentativi di frodi. Nel senso che gli iscritti potrebbero essere contattati apparentemente da indirizzi istituzionali dell’Università o di altro Ente allo scopo di far loro condividere ulteriori informazioni personali, ad esempio facendo riferimento a scadenze amministrative, aggiornamenti dei profili personali o presunti problemi con gli account.

UniSalento, quindi, invita i propri studenti a controllare attentamente la posta elettronica, verificando l’identità del mittente ed evitando di aprire allegati sospetti o cliccare su collegamenti di dubbia provenienza. Per accedere ai servizi universitari, la raccomandazione è di utilizzare esclusivamente i portali ufficiali.

La stessa Università del Salento ha avviato le procedure per gestire la spiacevole situazione, con attività di analisi e contenimento e il rafforzamento delle misure di protezione interessate. Come si legge nella comunicazione inviata, la violazione è stata infatti già notificata al Garante per la protezione dei dati personali e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Per segnalazioni l’indirizzo di posta elettronica da contattare è ict.security@unisalento.it. Invece per informazioni sulla violazione e protezione dei dati personali è disponibile il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo, all’indirizzo dpo@unisalento.it.