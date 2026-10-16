Studiare all’estero per imparare davvero l’inglese: Empowering Students apre le porte del mondo ai giovani salentini. Due open day a Lecce e Maglie

SALENTO – Imparare l’inglese non significa soltanto conoscere le regole grammaticali, memorizzare vocaboli e superare interrogazioni. Significa soprattutto saper comunicare, confrontarsi con gli altri, vivere esperienze internazionali e muoversi con sicurezza in un mondo nel quale la conoscenza delle lingue è ormai indispensabile. Per questo il futuro dell’apprendimento passa sempre più attraverso il Learning by Doing, imparare facendo, che nel caso delle lingue straniere significa soprattutto imparare parlando, vivendo e confrontandosi quotidianamente con persone di altre nazionalità. È questa la filosofia di Empowering Students, organizzazione specializzata nei programmi di studio internazionali, che arriva nel Salento con due open day dedicati agli studenti e alle famiglie: martedì 27 ottobre, dalle 17.30 alle 19, all’Istituto Marcelline di Lecce, in viale Otranto 67, e mercoledì 28 ottobre, dalle 18 alle 19.30, al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie, in via Giovanni Gentile 4.

Due occasioni per scoprire come trasformare un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico all’estero in un’esperienza capace di cambiare profondamente la formazione e le prospettive dei ragazzi. Dall’Australia agli Stati Uniti, dall’Inghilterra alla Nuova Zelanda, passando per Canada, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Sudafrica e Scandinavia, le opportunità sono tantissime. Ma quando si tratta di affidare un adolescente a una scuola e a una famiglia dall’altra parte del mondo, la qualità dell’organizzazione diventa determinante. Non ci si può affidare agli improvvisatori: servono esperienza, competenza, interlocutori affidabili, istituti scolastici di alto livello e famiglie ospitanti attentamente selezionate. Empowering Students, fondata a Milano nel 2019 da Marzia Di Sisto ed Enrico Saccucci, punta proprio sulla professionalità e sull’accompagnamento personalizzato. L’organizzazione presenta un’offerta che comprende oltre 1.500 istituti scolastici, più di 300 summer camp, 15 destinazioni e oltre 2.700 ragazzi partiti attraverso i programmi proposti. Numeri che raccontano la dimensione di un progetto educativo internazionale e l’ampiezza delle possibilità offerte alle famiglie.

L’agenzia dispone inoltre di accreditamenti presso ICEF, International ACAC, British Council e Morrisby e segue gli studenti dall’orientamento iniziale alla scelta della destinazione, dall’ammissione alla partenza, fino al sostegno durante il soggiorno e al rientro in Italia. Perché l’obiettivo non è semplicemente organizzare un viaggio, ma costruire un percorso di crescita sicuro, strutturato e adeguato alle esigenze di ogni studente. Il principio è semplice: una lingua si apprende molto più efficacemente quando diventa parte della vita quotidiana. Frequentare una high school americana, condividere le abitudini di una famiglia australiana, studiare in una boarding school inglese o trascorrere un semestre in Nuova Zelanda significa utilizzare l’inglese dal mattino alla sera, non soltanto durante le lezioni. Si parla a scuola, a tavola, nello sport, con gli amici e nelle attività di ogni giorno. Si superano le timidezze, si impara a risolvere i piccoli problemi quotidiani e si acquisisce una naturalezza linguistica che difficilmente può nascere dal solo studio sui libri. Insieme alla lingua crescono autonomia, responsabilità, capacità di adattamento e sicurezza personale. Sono competenze sempre più preziose anche per il futuro professionale, in un mercato del lavoro globale che richiede flessibilità e capacità di relazionarsi con culture differenti.

Secondo l’EF English Proficiency Index 2025, l’Italia occupa il 59° posto su 123 Paesi per conoscenza dell’inglese e il 35° su 37 in Europa, con particolari difficoltà proprio nella comunicazione orale. Un ritardo che rende ancora più importante affiancare alla didattica tradizionale esperienze di immersione linguistica. Empowering Students propone programmi destinati soprattutto agli adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Negli Stati Uniti è possibile frequentare una vera high school per un trimestre, un semestre o un anno, partecipando alla vita scolastica americana, alle attività sportive e persino al celebre ballo di fine anno. In Nuova Zelanda gli studenti possono inserirsi in un sistema scolastico anglosassone di qualità, immersi in un ambiente accogliente e in paesaggi straordinari. In Canada si può scegliere tra contesti anglofoni e francofoni, mentre il Regno Unito offre anche la possibilità di studiare nei prestigiosi college con formula residenziale. Australia, Irlanda e numerosi altri Paesi completano un ventaglio di opportunità capace di rispondere a interessi e obiettivi diversi. Non bisogna necessariamente trascorrere un intero anno lontano dall’Italia: il semestre rappresenta una soluzione particolarmente interessante, perché consente un’immersione linguistica significativa mantenendo il collegamento con il percorso scolastico italiano. È proprio questa formula che sarà approfondita durante gli incontri salentini, con informazioni sul riconoscimento degli studi, sui costi, sulle possibili borse di studio e sulle procedure per partire nell’anno scolastico 2027-2028.

Per chi desidera puntare ancora più in alto esiste anche l’International Baccalaureate, il prestigioso IB Diploma, un percorso biennale internazionale rivolto agli studenti tra i 15 e i 18 anni, conseguibile anche in boarding school estere e riconosciuto da università di tutto il mondo, nel rispetto dei requisiti di ammissione dei singoli atenei. Un titolo che può aprire importanti prospettive accademiche e professionali.

Cosa può fare non può trasferirsi all’estero?

Anche in questo caso esistono soluzioni innovative. Con il Dual Diploma, il doppio diploma americano, è possibile continuare a frequentare normalmente la propria scuola italiana e, parallelamente, seguire online un percorso che permette di conseguire anche un diploma di high school statunitense accreditato. Due titoli di studio senza rinunciare alla propria quotidianità, agli amici e alle attività sportive. Le opportunità non finiscono qui. Empowering Students propone anche programmi estivi per bambini, adolescenti e giovani dai 7 ai 21 anni, capaci di unire apprendimento, divertimento e crescita personale. Dalle Football Academy, con allenatori professionisti, alle Tennis Academy in Inghilterra, Irlanda, Spagna e Stati Uniti, fino agli Adventure Camp tra trekking, canoa, arrampicata e attività nella natura. Poi Dance Academy, campus multidisciplinari, laboratori creativi e percorsi dedicati alla leadership. L’inglese diventa così la lingua dello sport, delle amicizie, delle passioni e delle nuove scoperte. Anche poche settimane possono rappresentare un primo passo importante verso un’esperienza internazionale più lunga.

A raccontare queste opportunità nei due open day sarà Marzia Di Sisto, cofondatrice di Empowering Students, che incontrerà personalmente studenti e genitori, illustrando programmi, modalità di partecipazione e aspetti pratici. Sarà possibile comprendere come scegliere la scuola giusta, quali garanzie ricercare nell’organizzazione del soggiorno e come preparare un percorso all’estero senza compromettere gli studi in Italia. L’esperienza internazionale, del resto, non è più un privilegio riservato a pochi: secondo l’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole, nel 2025 il 55% degli istituti superiori italiani aveva studenti impegnati in esperienze individuali all’estero, una percentuale che sale al 66% nei licei. La sfida è rendere queste opportunità sempre più conosciute e accessibili, accompagnando le famiglie in scelte consapevoli. Perché partire adolescenti per studiare in un altro Paese significa certamente imparare una lingua, ma anche scoprire il valore dell’indipendenza, costruire amicizie internazionali e tornare a casa con una visione più ampia del mondo. Una marcia in più che può fare la differenza all’università, nel lavoro e nella vita. Gli open day di Lecce e Maglie sono gratuiti, con iscrizione sul sito empoweringstudents.it⁠. Un’occasione per i giovani salentini di scoprire che il mondo può diventare una grande aula senza confini e che, qualche volta, le lezioni più importanti cominciano proprio quando si esce dalla propria classe.