Udinese-Lecce 0-3, i giallorossi dominano per tutta la partita contro i friulani

Udine – Trasferta in terra friulana per il Lecce, i giallorossi fanno visita all’Udinese di Runjaic. Bella giornata di sole ed opportunità per i salentini di portare a casa un buon risultato vista la presenza cospicua nell’infermeria dei padroni di casa. Udinese con il 3-4-2-1 ed in campo Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Lecce con il 4-3-3 e sulla scacchiera Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

Gli uomini di Di Francesco mettono subito alle corde l’Udinese, prove generali per il gol con Goebbels e N’Dry. Ma la palla buona arriva al quarto d’ora sugli sviluppi di un corner dove spunta la testa di Gaspar che batte Okoye, 0-1. Il Lecce martella continuamente sia sul versante di Gallo e sia su quello di N’Dry. La formazione casalinga non accenna la minima reazione ed il Lecce ne approfitta: questa volta nell’area friulana di fa trovare pronto N’Dry che con un tocco di petto corregge un buon colpo di testa di un compagno: 0-2, Udinese ko. I giallorossi prendono a bersaglio la porta del povero Okoye che salva la sua squadra da un passivo ancora più pesante: Davis e compagni sono impalpabili in campo e subiscono i fischi del proprio pubblico. Allo scadere della prima frazione il Lecce sfiora il tris prima con Fatah e poi con Geubbels solo a tu per tu con il portiere. Problemi fisici per Coulibaly, probabile stiramento alla coscia destra, entra al suo posto Kaba. Sì va al riposo con un Lecce che avrebbe potuto dilagare.

Si riprende con l’Udinese sempre giù di morale: Fatah è una spina nel fianco per la difesa bianconera e, dunque, il Lecce continua a guidare le danze. Cambia l’Udinese, dentro Arizala e Palma per Camara e Alaba. Minuto cinquantuno e l’Udinese sugli sviluppi di un corner vede lo stacco di Davis che si alza sulla traversa. Qualche minuto dopo è Goebbels si divora un altro gol offerto su un piatto d’argento da N’Dry che si fa tutto il campo in velocità per servire l’attaccante leccese. N’Dry ruba palla e sfiora di nuovo il gol. L’Udinese tira fuori la testa dal sacco dopo tante occasioni sciupate dal Lecce, va in gol con Piotrowski, ma il Var annulla per posizione di offside. Nuova opportunità per Girbbels che si mangia l’ennesimo gol. Occasione anche per Kaba. Minuto settanta e Di Francesco richiama Geubbels e Fatah per Esteban e Pierotti. I ritmi si abbassano ed i friulani oramai appaiono rassegnati. Quando mancano dieci minuti entrano Siebert e N’Dry per Siebert e Monteiro. Difesa a cinque per il Lecce e giocatori in maglia bianconera letteralmente storditi e fuori fase. Vojvoda suggerisce una buona palla in attacco e la retroguardia del Lecce neutralizza. Occasionissima per Esteban che viene servito a dovere da Monteiro, palo interno e tanta sfortuna per il giovane talento leccese. Ma il terzo gol arriva al minuto ottantasei, impalpabile il centrocampo e la difesa dell’Udinese che di fronte alla sgroppata di Siebert dalle retrovie: il difensore del Lecce di esterno fa lo 0-3, tiro potente all’incrocio. Giornata nera per l’Udinese che deve fare mea culpa e rivedere tutto l’insieme. I tifosi di casa abbandonano lo stadio in segno di protesta. Il Lecce vince e porta a casa tre punti pesantissimi in un contesto in cui avrebbe potuto seriamente mettere a segno almeno altri cinque gol. Vecchia Signora avvisata, prossimo turno al Via del Mare, sarà Lecce-Juventus.