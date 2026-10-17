Udinese – Lecce: è la 25esima volta dei giallorossi in casa dei bianconeri, finora tre vittorie

Per la settima giornata il Lecce, dopo un anno, ritorna allo stadio “Friuli” di Udine (fu inaugurato nel 1976 ed è, per capienza, il secondo della Regione Friuli -Venezia Giulia dopo il “Nereo Rocco” di Trieste il quale ha circa mille posti in più; dal 2016 al 2023 si è chiamato, per motivi di sponsorizzazione, “Dacia Arena” e oggi la denominazione, sempre temporanea, è “Bluenergy Stadium”, ma solo quando è utilizzato dall’Udinese). I giallorossi affrontano i bianconeri friulani sul loro campo per la 25esima volta. Nelle precedenti 24 partite (18 in Serie A e 6 in B) il Lecce ha ottenuto 3 vittorie (uno 0-1 nel 2001 e due 1-2 nel 2005 e 2020; tutte in Serie A), 5 pareggi (uno 0-0, tre 1-1 e 2-2) e 16 sconfitte (tre 1-0, due 2-0, cinque 2-1, due 3-1, due 3-2, un 4-0 e un 6-0). Le reti fatte dai giallorossi sono state 21 e quelle dei bianconeri 46.

Il bilancio del Lecce nelle 18 partite in Serie A è questo: 3 vittorie (uno 0-1 e due 1-2), 2 pareggi (entrambi per 1-1) e 13 sconfitte (due 1-0, due 2-0, cinque 2-1, un 3-1, un 3-2, un 4-0 e un 6-0); le reti fatte sono state 15 e quelle subite 36 (media di due a partita).

I tre allenatori giallorossi che sono riusciti a vincere in casa dell’Udinese sono stati Alberto Cavasin nel 2001, Silvio Baldini nel 2005 e Fabio Liverani nel 2020, tutti e tre in Serie A.

Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia, in Friuli, quattro volte.

La prima partita si giocò 42 anni fa. Il 29 agosto 1984, nel sesto Girone Eliminatorio, i bianconeri friulani del mister brasiliano Luis Vinicio con un po’ di fortuna sconfissero i giallorossi di mister Eugenio Fascetti per 2-1; le reti: 25’ Claudio Luperto, 71’ il pareggio dell’Udinese su un’autorete di Maurizio Orlandi e all’89’ il gol-sconfitta del campione brasiliano Zico.

La seconda si giocò dopo nove anni, il 6 ottobre 1993, per la partita di andata del 2° Turno Eliminatorio. L’Udinese di mister Adriano Fedele (in settimana aveva preso il posto dell’esonerato Azelio Vicini (ex C.T. della Nazionale) sconfisse il Lecce di mister Nedo Sonetti per 2-0. Dopo ventuno giorni, nella partita di ritorno al Via del Mare, il Lecce vinse per 3-2 ma fu eliminato per la differenza reti.

La terza si giocò dopo altri dodici anni. Il 13 gennaio 2005, nella partita di ritorno per gli Ottavi di finale i giallorossi di mister Zdeněk Zeman sconfissero allo stadio “Friuli”, in rimonta, i bianconeri di mister Luciano Spalletti per 3-4. Vantaggio dell’Udinese al 7’ con Di Michele e poi quattro gol del Lecce con Vucinic al 39’, Bjelanovic al 46’, Konan al all’82’ e ancora Vucinic all’84’, il passaggio del turno era già cosa fatta, ma all’88’ segnò Iaquinta e al 92’ arrivò il terzo e decisivo gol dei friulani con Di Natale. Fu, quindi, l’Udinese per un solo gol segnato in più in trasferta a passare il turno perché nella partita di andata a Lecce che si era giocata il 20 novembre 2004, l’Udinese aveva vinto in modo più che rocambolesco per 4-5; ben 16 gol nelle due partite equamente divisi tra le due squadre.

La quarta e ultima partita si giocò sedici anni fa, il 24 novembre 2010 per il Quarto Turno Eliminatorio. Il Lecce di mister Luigi De Canio fu sconfitto dall’Udinese di mister Francesco Guidolin per 2-1 d.t.s. I giallorossi si portarono in vantaggio al 18’ con Ernesto Javier Chevanton, ma al 78’ l’Udinese pareggiò su rigore con Corradi e poiché al 90’ il punteggio era in parità si andò ai tempi supplementari nei quali, al 119’, arrivò il beffardo gol-sconfitta-eliminazione con Floro Flores. Quel giorno esordì nel Lecce Filippo Falco.

Oggi sarà la sesta volta che un Udinese – Lecce, in campionato, si gioca nel mese di ottobre. Questi i cinque precedenti: nel 1931 finì 0-0, nel 1993 ko per 2-1, nel 2023 pareggio per 1-1, nel 2024 ko per 1-0 e un anno fa e, quindi, ultima partita, ko per 3-2. Tranne in settembre si è giocato, poi, in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. Le ultime quattro partite, compresa quella di oggi, tutte in ottobre.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato fuori casa, comprese tutte le competizioni, nel giorno 18 ottobre le seguenti nove partite: nessuna in Serie A, due in B con un pareggio e una sconfitta, sei in C con una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta e una in Coppa Italia, vinta.

Oggi sarà l’ottava volta che il Lecce gioca, in Serie A, una partita fuori casa di domenica alle ore 12,30. Finora, nelle sette partite giocate, due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte

La partita Udinese – Lecce con il maggior numero di spettatori fu quella che si giocò il 9 marzo 1986 (fu la prima volta in Serie A); i presenti furono 27.593. Quel giorno i giallorossi di mister Eugenio Fascetti furono sconfitti dai bianconeri di mister Giancarlo De Sisti per 2-1 (Lecce in vantaggio, al 28’, con Maurizio Raise). In quella partita Fascetti fece esordire Stefano Ciucci a 20 anni e 297 giorni (è il più giovane portiere del Lecce in Serie A) e Luigi Amleto Garzya a 16 anni e 245 giorni (è il secondo più giovane esordiente in Serie A; è preceduto solo da Valeri Bojinov che esordirà, nel 2002, a 15 anni e 346 giorni).

La prima volta in assoluto tra le due squadre in Friuli risale a 95 anni fa. Accadde il 10 maggio 1931, alla 27esima giornata, in Serie B. Udinese e Lecce (insieme alla Lucchese) occupavano il terzultimo posto con solo 20 punti. I bianconeri friulani del mister ungherese Imre Payer sconfissero i giallorossi del presidente l’avv. Nicola Nacucchi (dopo la guerra sarà per due volte sindaco di Lecce e poi anche parlamentare per due legislature) e del mister ungherese Ferenc Molnar (esordì quel giorno sulla panchina leccese; in settimana aveva preso il posto di Pietro Piselli che era stato esonerato dopo la sconfitta in casa con il Bari per 1-3). Il Lecce giocò con: Panetta, Giannone, Lavé; Scher, Valenti, Rizzatti; Benatti, Pitacco, Enghel, Gravisi, Locatelli. L’arbitro fu il signor Eraldo Corradini di Bologna. L’Udinese passò in vantaggio, al 24, con Vittorio e raddoppiò al 30’ con Frossi (era miope e giocava con gli occhiali, farà poi l’allenatore e, in seguito, sarà anche un valido giornalista) e il primo tempo si chiuse sul 2-0. Nella ripresa, al 56’, il Lecce segnò con Valerio Gravisi, ma all’81’ la mezzala friulana Semintendi mise a segnò il gol del definitivo 3-1. Alla fine del campionato le due squadre riuscirono a salvarsi; il Lecce fu 14esimo con 26 punti proprio davanti all’Udinese, 15esima con 25.

Vediamo, in breve, le tre vittorie del Lecce ottenute tutte in questo secolo. Furono i giallorossi del presidente Mario Moroni (Patron: Giovanni Semeraro) e di mister Alberto Cavasin ad espugnare per la prima storica volta il campo friulano. Accadde il 23 dicembre 2001, alla 16esima giornata, in Serie A. I bianconeri dell’ex mister Gian Piero Angelo Ventura furono sconfitti per 0-1 grazie al gol-lampo (dopo 45 secondi) di Guillermo Giacomazzi. Questi i giallorossi di quel primo successo: Chimenti; Silvestri (71’ Savino), Popescu, Juarez, Balleri (46’ Cirillo); Conticchio, Piangerelli, Giacomazzi, Tonetto; Cimirotic (91’ Colonnello), Chevanton. L’arbitro fu il signor Marco Gabriele di Frosinone.

La seconda vittoria arrivò dopo quattro anni. L’11 dicembre 2005, alla 15esima giornata, in Serie A, il Lecce di mister Silvio Baldini s’impose sull’Udinese di mister Serse Cosmi (allenerà il Lecce nella stagione 2011/12) per 1-2. Doppio vantaggio dei giallorossi con la doppietta di Mirko Vucinic (41’ e 57’) e il gol dell’Udinese arrivò al 90’ con il solito Di Natale (vera bestia nera dei giallorossi; 10 gol, 7 in campionato più 3 in Coppa Italia). Quel giorno il Lecce giocò con: Sicignano; Cassetti (46’ Polenghi), Diamoutene, Stovini, Rullo; Delvecchio, Marianini (46’ Cozzolino). Camorani; Konan, Vucinic, Valdes (72’ Ledesma). La partita fu arbitrata dal signor Matteo Simone Trefoloni di Siena.

Il terzo e ultimo successo, finora, risale al 29 luglio 2020, alla 37esima giornata (penultima di campionato), ancora in Serie A I giallorossi di mister Fabio Liverani s’imposero sui bianconeri di mister Luca Gotti (dopo la decima giornata aveva preso il posto dell’esonerato Igor Tudor) per 1-2. I bianconeri si portarono in vantaggio al 36’ con Samir, il Lecce pareggiò al 40’ con Marco Mancosu su rigore concesso per un fallo di mano del brasiliano Rodrigo Becão e all’81’ arrivò il gol-vittoria con Gianluca Lapadula. Il Lecce giocò con: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz (52’ Meccariello), Calderoni (52’ Dell’Orco); Mancosu (58’ Majer), Petriccione (83’ Tachtsidis), Barák; Falco, Šhakhov; Lapadula. L’arbitro fu il signor Daniele Orsato di Schio (Vicenza). La partita si giocò a “porte chiuse” per la pandemia da Covid-19. Questa partita fu la n. 100 del presidente Saverio Sticchi Damiani (92 in campionato, 6 in Coppa Italia e 2 nella Supercoppa di Serie C).

L’ultima partita si è giocata un anno fa. Il 25 ottobre 2025, all’ottava giornata, l’Udinese di mister Kosta Runjaić sconfisse il Lecce di mister Eusebio Di Francesco per 3-2 (reti: 16’ Karlstrӧm, 37’ Davis e 89’ Buksa per i bianconeri e 59’ Berisha e 96’ N’Dri per i giallorossi. L’Udinese giocò con: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet (60’ Bertola); Zanoli (86’ Ehizibue), Ekkelenkamp (76’ Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (60’ Bayo), Davis (46’ Buksa). Il Lecce, invece, si schierò con: Falcone; Danilo, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Berisha (77’ Maleh); Pierotti (86’ Alex Sala), Helgason (46’ N’Dri), Morente (46’ Banda); Stulić (66’ Camarda). L’arbitro fu il signor Ermanno Feliciani di Teramo. Spettatori 21.104 compresi i 1.330 leccesi solo nel settore ospiti.