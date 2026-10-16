Udinese-Lecce, formazioni a confronto orfane di Ilic e Zaniolo

Ancora qualche nodo da sciogliere in casa Lecce in vista della trasferta di Udine, in programma domenica 18 ottobre con fischio d’inizio alle ore 12:30 al Bluenergy Stadium. Con Ilic ai box per infortunio, Ngom tornerà in mezzo al campo dal primo minuto. Una scelta obbligata per mister Di Francesco, che oltre a Berisha dovrà rinunciare ad un altro centrocampista di qualità come il serbo, che ha già fatto vedere di che pasta è fatto nelle prime uscite in giallorosso.

Con Ngom davanti alla difesa, però, il tecnico abruzzese guadagnerà in fisicità nella zona nevralgica del campo. Una caratteristica fondamentale per provare a contrastare la prorompenza atletica del team friulano. Per il resto squadra confermata con Falcone tra i pali, Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo a comporre la linea difensiva, con Coulibaly e Maleh ai lati di Ngom sulla mediana. In avanti partiranno dall’inizio ancora Pierotti sull’out di destra e Geubbels al centro dell’attacco, mentre Fatah agirà sull’out mancino dopo il gol siglato domenica scorsa contro il Bologna.

Anche l’Udinese si presenterà dinanzi ai suoi tifosi con alcuni indisponibili, tra cui spicca l’assenza di Zaniolo. Si avvicina invece la prima convocazione per Alaba, ex Real Madrid e Bayern Monaco. I giallorossi si presentano all’appuntamento dopo aver conquistato la vittoria nell’ultimo confronto di campionato contro i friulani. Nella storia della Serie A, tuttavia, il Lecce è riuscito a imporsi per due volte consecutive contro l’Udinese soltanto in un’occasione: tra marzo e dicembre 2001, sotto la guida tecnica di Alberto Cavasin. L’Udinese è andata a segno in 17 delle 18 partite casalinghe disputate contro il Lecce in Serie A, realizzando complessivamente 36 gol, con una media esatta di due reti a incontro. Udinese-Lecce, valida per la 7ª giornata della Serie A 2026/27, domenica, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn e Sky Sport. Il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata arbitrerà la partita. Assistenti: Dei Giudici – Mokhtar; IV ufficiale: Bonacina; VAR: Di Paolo; AVAR: Baroni.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

Indisponibili: Piotrowski, Zaniolo, Gueye, Zanoli, Bayo, Abankwah

Squalificati: nessuno

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Thiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

Indisponibili: Berisha, Scott, Ilic.