Un 50enne muore in una Rsa. Il padre: “L’avevo visto due giorni prima e stava bene”. Aperta indagine

GALLIPOLI (Lecce) – Sarà un’indagine aperta dalla procura di Lecce a fare chiarezza sulle cause del decesso di Stefano Della Ducata, un 50enne di Gallipoli, morto in un Rsa di Casarano lunedì 12 ottobre. La pm inquirente Erika Masetti ha disposto il sequestro della salma e aperto un fascicolo d’indagine con le accuse di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico di ignoti. Nelle scorse ore, il medico legale Alberto Tortorella ha eseguito l’autopsia affiancato dal consulente della famiglia sul corpo di Della Ducata. A mettere in moto l’inchiesta, un fatto di cronaca che il Corriere Salentino svela in anteprima, è stato il padre del 50enne che, nei giorni scorsi, ha depositato una denuncia-querela.

Nell’atto c’è un passaggio che più di tutti lascia perplesso il genitore: appena 48 prima di ricevere la telefonata dalla Rsa con cui veniva informato della morte del figlio, era stato con lui in struttura. Stava bene fisicamente. E non aveva lamentato alcun problema di salute. Ecco perché il decesso dell’uomo ha gettato nello sconforto l’anziano padre. Che insieme alla moglie, a causa dell’avanzata età, non era più nelle condizioni di accudire il figlio già da alcuni mesi. Da qui la decisione di disporne il trasferimento all’interno della residenza socio sanitaria il 7 agosto scorso. “Mio figlio a prescindere delle condizioni psichiche – racconta il padre – all’ingresso della struttura era in perfetta salute, come accertato da una visita cardiologica.

Con cadenza settimanale mi recavo nella rsa per fargli visita trovandolo sempre in buone condizioni. L’ultima volta, sabato 10 ottobre quando mi sono trattenuto fino a mezzogiorno. Nell’occasione, mio figlio era nelle solite condizioni di salute”. Appena 48 ore dopo, però, l’anziano viene contattato da un medico della struttura che lo informa del decesso del figlio. “La sua morte mi sembra inspiegabile e totalmente inaspettata e, a mio avviso, merita di essere adeguatamente indagata e compresa”.

Da qui la denuncia e il provvedimento della procura salentina di sequestrare la salma e di disporre l’autospia eseguita in queste ore. Il padre del ragazzo è assistito dall’avvocato Angelo Calvi mentre la madre e il fratello dall’avvocato Luca Parlati. La famiglia ha nominato come proprio consulente il medico legale Luigi Di Gesù.