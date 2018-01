LECCE – Prosegue TEATRO IN TASCA, la rassegna promossa da Koreja, realizzata con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale – FSC Fondo per la Coesione 2014-2020, Piiil Cultura in Puglia; Partner Provincia di Lecce, Istituto di Culture Mediterranee, Comune di Lecce e Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Domenica 21 gennaio con la consueta doppia replica alle ore 11 e alle 17.30, atteso ritorno per gli Eccentrici Dadarò con il loro PETER PAN, vincitore premio Eti Stregagatto visioni d’infanzia 2004; migliore compagnia emergente; vincitore Premio Benevento Città Ragazzi 2004; premio Fit Festival 2008; premio Festival di Molfetta 2010.

Il personaggio letterario creato dallo scrittore scozzese James Matthew Barrie nel 1902, sarà il protagonista di una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a guadare le stelle, dei genitori e dei figli. Un sogno o una storia vera. Un viaggio oppure no. Tutto per accompagnare in volo Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande… alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita. Un’isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.