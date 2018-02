LECCE – Mercoledì 28 febbraio nell’ambito della residenza artistica di Astragali Teatro al Teatro Paisiello di Lecce, supportata dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce, appuntamento con “IO TI CIELO – FRIDA KAHLO” di e con Aurelia Cipollini.

Uno spettacolo che ripercorre la vita di una delle più grandi pittrici del Novecento sullo sfondo del Messico rivoluzionario. Scatti di un’esistenza tormentata, passionale, violenta; di una donna folle, dolcissima e innamorata della vita. “È lecito inventare dei verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini”, diceva l’artista.

Lo spettacolo – liberamente tratto dalla biografia firmata nel 1983 dalla storica dell’arte Hayden Herrera per la casa editrice HarperPerennial e tradotta in Italia da Maria Nadotti per Neri Pozza – vedrà sul palco anche il cantautore Massimo Donno (voce e chitarra) e il percussionista Francesco Pellizzari. La voce registrata è di Tomàs Acosta.

Ingresso 10 euro

Ridotto under 30: 8 euro

Info e prevendite: teatro@astragali.org – 0832.306194 / 320.9168440