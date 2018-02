LECCE – La Banca Popolare Pugliese diventa social: è un modo per restare sempre connessa ai propri clienti. Crescono i servizi e gli utili e, quindi, anche i servizi. Il futuro delle banche dipenderà anche dallo sviluppo dei servizi che riusciranno a fornire alla clientela, utilizzando l’innovazione tecnologica applicata alle esigenze di imprese e famiglie.

In questa direzione Banca Popolare Pugliese ha deciso di implementare i servizi digitali al fine di supportare le aziende dei territori in cui opera (Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo)nella commercializzazione dei loro prodotti.

Da qui la decisione strategica di creare, in collaborazione con FIRM, società spin-off dell’’Università del Salento,e con Promowe srl., un Marketplace digitale, ossia una piattaforma che consenta di dare alle PMI visibilità sul Web e di fare rete con le altre imprese del territorio.

“La nostra Banca – afferma il Direttore Generale, Mauro Buscicchio – oltre a preservare la solidità del suo patrimonio e sviluppare la professionalità dei suoi collaboratori, contribuisce al sostegno dell’economia dei territori in cui opera, cercando di colmare il gap che le aziende di piccola e media dimensione scontano sui mercati e di attenuare le difficoltà delle stesse ad entrare nel business del commercio via web.

Questa piattaforma, con supporti tecnici e di marketing, sarà messa a disposizione delle aziende affinché possano utilizzare le opportunità di business che la digitalizzazione offre e per una presenza su nuovi segmenti di mercato. Tutto ciò cercando di offrire soluzioni ad hoc per ogni dimensione aziendale”.

Pagine Social

La Banca Popolare Pugliese, nell’ambito dell’avviato processo di digitalizzazione e al fine di essere ancora più vicina alla propria clientela, ha deciso di attivare una propria pagina sui canali Social.

Da oggi, quindi, la Banca ha avviato la pagina Facebook e il profilo Instagram, ossia ulteriori canali di comunicazione con i quali potrà sviluppare relazioni con i propri interlocutori divulgare costantemente le attività svolte ed aprirsi ai suggerimenti, alle osservazioni ed ai commenti della community.

“Queste innovazioni saranno fondamentali per affrontare il futuro – afferma il Presidente della Banca Popolare Pugliese, Vito Primiceri – e permetteranno alla Banca di consolidare i rapporti con la sua clientela e di trovare nuovi segmenti di mercato nei quali far valere le potenzialità della propria organizzazione”.