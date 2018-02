Film commedia del 2015, diretto da Paolo Genovese e scritto dallo stesso regista insieme a Pietro Calderoni e Gualtiero Rossella. Il tema affrontato nel film è il netto contrasto tra la vita di campagna e quella della città; Guia (Liz Solari) è la direttrice di una prestigiosa e nota rivista di moda, figlia di padre pugliese e di madre spagnola, donna in carriera, prevalentemente affarista, manager perfetta e considerata dalla sua assistente Carola (Giulia Michelini) “una stronza, cinica e snob”. A seguito della morte del padre riceve in eredità una masseria in Puglia. Le sue intenzioni su suggerimento del fidanzato Marco (Pietro Sermonti), agente immobiliare, principalmente interessato alle sue ricchezze, sono trovare un acquirente e vendere.

Giunta sul posto, troverà tre sorprese, vale a dire nella tenuta abitano Pino (Neri Marcorè), suo cugino affetto da un ritardo dello sviluppo cognitivo ma che non si ritiene scemo, Renzo (Raul Bova) un fattore vedovo che si occupa ormai da tempo della conduzione della tenuta e il suo figlioletto di nome Tony (il salentino Simone Dell’Anna). Guia riuscirà a mandarli via prima del suo rientro a Milano per l’imminente settimana della moda? La donna dimostrerà il suo carisma e le sue doti dinanzi a Renzo nella gestione della masseria e tra i due si creerà una dolce intesa. L’atmosfera pacata della campagna e della provincia si rivelerà galeotta anche per gli altri personaggi fra cui i proprietari di due bar vicini nella piazza del paese, Felice (Emilio Solfrizzi) e Delfo (Sergio Rubini) in continua concorrenza fra di loro ma che in fondo si stimano e si vogliono bene e saranno interessanti e coinvolgenti le vicende sentimentali tra Felice e la sorella di Delfo, Mara (Sabrina Impacciatore) bancaria sognatrice e Delfo con Carola.

La storia è gradevole ma alquanto improbabile, non mancheranno accordi e compromessi, a parte questo Raul Bova e Liz Solari si mostrano degni interpreti ma ad eccellere sono Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini, l’estroso, fantasioso e caricato al punto giusto Neri Marcorè e la sensuale e simpatica Sabrina Impacciatore.

Bella la colonna sonora scritta da Francesco De Gregori premiata per la migliore canzone originale, scritta appositamente per il film, con il nastro d’Argento.

L’ambientazione salentina ci mostra borghi antichi, le campagne tra Nardò e Galatina, insieme ad alcuni scorci della città di Nardò tra cui piazza Salandra, corso Garibaldi, via Lata, via Zuccaro, corso Vittorio Emanuele II, le chiese di S. Antonio e S. Teresa e la litoranea tra S. Caterina e S. Isidoro.

Francesco Stomeo