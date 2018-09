LECCE – Al termine della partita, mister Liverani, il centrocampista Scavone e il portiere Vigorito hanno commentato il pareggio tra Lecce e Cittadella. Un risultato sostanzialmente giusto, con il Lecce che prosegue la striscia positiva ed il Cittadella che torna a far punti dopo due sconfitte consecutive.

Liverani: “Abbiamo fatto la partita che mi aspettavo, affrontando una squadra forte, di personalità, di qualità, che veniva da due sconfitte e che quindi era molto attenta. Abbiamo sfruttato l’occasione con Mancosu, poi abbiamo avuto un altro paio di situazioni per portarci sul 2 a 0, quella clamorosa con Simone davanti al portiere, un’occasione ghiotta per chiudere la partita. Però poi loro sono stati bravi, hanno spinto e abbiamo preso gol su calcio da fermo. Sul gol siamo stati un pochino ingenui però sappiamo che dobbiamo migliorare. Sette punti in sette giorni, per una realtà che si deve salvare, è importante. Ora lavoriamo per prepararci a un match sulla carta quasi proibitivo ma vediamo cosa succederà”

Scavone schierato nell’undici titolare: “Dispiace prendere gol nei minuti finali però penso che abbiamo fatto una buona partita contro un’ottima squadra che negli ultimi due anni ha cercato di andare in A. Abbiamo fatto in tre partite, sette punti giocando anche del buon calcio a tratti, quindi adesso dobbiamo solo migliorare a diventare ancora più squadra e cercare di andare di fare punti anche a Verona.

Il portiere Vigorito autore di un’ottima gara: ”Abbiamo fatto una buona ripresa peccato aver subito il pareggio a dieci minuti alla fine, però è un buon punto e andiamo avanti pensando a Verona.