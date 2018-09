Al termine della partita con il Livorno, mi posi il quesito manzoniano se quella del Lecce dovesse considerarsi essere stata vera gloria. Io stesso mi risposi asserendo che avrei avuto bisogno di qualche altra partita non tanto per dare un responso definitivo ma, quantomeno, per essere più aderente alla realtà. Ebbene, dopo l’incontro con il Cittadella, ritengo che la risposta, per quanto strana, possa essere:” No, forse fu mezza vera gloria” significando che riferisco la mia risposta al solo primo tempo dal momento che ritengo di aver visto due partite distinte e separate con schemi di gioco, assetto tattico, brillantezza e tenuta fisica nel primo tempo, mentre per la ripresa è meglio sorvolare apprezzando, e molto, la volontà con la quale ci si è impegnati per evitare di perdere.

Poche volte in effetti mi è capitato di assistere ad una partita così contraddittoria al punto da non poterla giudicare sulla reale consistenza della squadra. Ci si poteva aspettare anche un leggero calo fra un tempo ed un altro, ma non come abbiamo visto un po’ tutti, con crampi da tutte le parti, giocatori che boccheggiavano, mancanza di lucidità negli interventi, ma la sorpresa maggiore è stata nel constatare che i subentranti sono sembrati più sfiatati degli uscenti, nonostante fossero freschi e non in debito di ossigeno. Potrebbe anche essere stato lo squilibrio cretosi con gli innesti, visto che si è indebolito il centrocampo per rinforzare una difesa che si è fatta beffare in occasione del pareggio del Cittadella.

Non è mio costume entrare nelle scelte tecniche ma mi chiedo perché nel fare dei cambi si devono necessariamente spostare alcune pedine e non, invece, sostituire l’uscente stanco con un subentrante che ricopra lo stesso ruolo, per essere più espliciti, sempre a mio parere, che ci stanno a fare in panchina centrocampisti come Armellino, Tsonev, Haye (mi dicono aver fatto la serie A olandese), Lepore (al posto di Fiamozzi stanco), se poi Mancosu deve essere sostituito da Marino? Certo la prima ovvia e presuntuosa risposta sarà quella di qualificarmi come poco pratico conoscitore di calcio ma, questo non esclude che la mia constatazione abbia una solida base di verità.

Ovviamente, questa strana partita ha indotto un po’ tutti a fare commenti e valutazioni diverse anche se la più appropriata penso sia quella del mio amico Gavino che ha considerato il Lecce come un novella Penelope intenta a fare una bellissima tela di giorno per disfarla la notte al fine di prendere tempo sulla pressione esercitata dai Proci. Ma se Penelope poteva farsene una ragione, il Lecce con il Cittadella che tempo voleva prendere? In ogni caso, a parte il bellissimo e frizzante primo tempo, anche qualcosa si è visto nel secondo tipo l’errore di Palombi (o la parata del portiere Paleari?), mentre di parata miracolosa bisogna dire di Vigorito così come, sempre a mio parere, mi chiedo perché gli arbitri non diano più le punizioni di seconda in area, dando o negando rigori che andrebbero puniti con il fallo a due.

Credo che la partita con il Cittadella abbia evidenziato come non ci siano squadre imbattibili, perché il Cittadella è stato alla nostra portata, ma come non si debba recriminare più di tanto per il mancato successo e bene ha fatto la tifoseria, a tal proposito, nell’applaudire la squadra a fine partita, ma nello stesso tempo come non sia il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi perché continuo a ritenere che l’obbiettivo del Lecce sia il mantenimento della categoria. Venerdì Verona ci dirà qualcosa di più chiaro.

Mario La Mazza