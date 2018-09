GALLIPOLI (Lecce) – Giunge alla quarta edizione il Gozzo International Festival dal 10 al 14 ottobre prossimi. Un evento pensato e costruito nel 2015, fissato sul calendario nel mese di ottobre con l’obiettivo di presentare il Salento più bello. Nei tre anni precedenti, una flotta di Gozzi e di Lance provenienti da tutta Italia con i rispettivi armatori ex equipaggi con famiglie al seguito, hanno visitato Gallipoli per la prima volta godendo dell’aspetto culturale ricchissimo, della straordinaria varietà enogastronomica legata al mare e, naturalmente del meraviglioso campo di regata unico per bellezza e difficoltà tecniche. Tutto questo ha prodotto un piccolo miracolo di cui andare fieri: in soli tre anni il Gozzo International Festival (main sponsor Caroli Hotels) ha ottenuto una grande attestazione di merito, sarà infatti Campionato Italiano per le Vele Latine. Una grande sfida che è stata raccolta dagli organizzatori – il Club Velico Ecoresort Le Sirenè con tutti i Circoli gallipolini – assieme a tutti i principali attori sul territorio per onorare la fiducia ricevuta dalla Federazione Italiana Vela e dall’associazione di Classe AIVEL rendendo quest’appuntamento unico. Ad elevare l’importanza della kermesse sono molti i patrocini a partire dall’essenziale collaborazione in mare della Capitaneria di Porto, al Comune di Gallipoli con molte altre Istituzioni e Associazioni del territorio.

L’evento celebra l’assegnazione del Campionato Italiano di Vela Latina con l’arte: ospite d’onore della manifestazione sarà Emanuela Tenti che inaugurerà la sua personale mostra di acquarelli sulla Vela Latina, giovedì 11 alle ore 18,30 alla Galleria dei Due Mari, storico Mercato del Pesce.

A mare le imbarcazioni si esibiranno agonisticamente in tre giornate di regata. Il Campionato Italiano Vele Latine con il Gozzo International Festival vedrà coinvolte barche con provenienza da tutte le principali marine d’Italia: da Stintino, Pisciotta, Marsala, Lerici, Sorrento, Tricase Porto solo per citarne alcune.