LECCE – Modificava a suo piacimento le ricette mediche, aggiungendo farmaci mai prescritti, per poi chiedere ed ottenere un indebito rimborso al Servizio Sanitario Nazionale pari a circa 30mila euro. E per questo motivo è stata denunciata con le accuse di truffa aggravata in danno del Servizio sanitario nazionale, falsità materiale ed esercizio abusivo della professione medica.

L’operazione è stata svolta nei giorni scorsi dai carabinieri del NAS di Lecce, che nel corso delle indagini hanno accertato come la donna, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, aveva illecitamente alterato il contenuto di 2.217 ricette mediche, regolarmente prescritte da medici di base, mediante l’aggiunta a penna di ulteriori medicinali e aveva poi apposto sulle citate ricette fustelle di confezioni di farmaci, mai consegnate.

In questo modo, come detto, la farmacista aveva richiesto e ottenuto circa 30mila euro di indebiti rimborsi, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per il commercio fittizio dei suddetti prodotti medicinali.

Nei mesi scorsi sono finiti nei guai altri tre farmacisti salentini, sorpresi dai carabinieri con svariate confezioni di medicinali privi della fustella, attraverso i quali avrebbero potuto ottenere un doppio guadagno: l’uno derivante dal rimborso dal Ssn; l’altro dalla vendita “sottobanco” dei farmaci privi dell’etichetta obbligatoria.