F.Oli.

LECCE – Altri sei mesi d’indagine nell’ambito dell’inchiesta sui francobolli falsi stampati in carcere. La richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore Carmen Ruggiero alla luce della complessità degli accertamenti non ancora conclusi. A mettere in moto l’indagine è stato un decreto di sequestro del 10 marzo scorso con una serie di perquisizioni eseguite dagli agenti della polizia penitenziaria a carico di cinque indagati: William Monaco, 27 anni, di Lecce; Roberto Napoletano, 31, di Squinzano; Cantigno Servidio, 52, di Scalea (comune in provincia di Cosenza); Andrea Reho, di 26 e Giuseppe Polito, di 35, entrambi residenti a Brindisi, accusati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, uso di valori di bolli contraffatti o alterati e ricettazione.

Il sequestro interessò poco più di 130 francobolli postali (verosimilmente falsi o contraffatti). Il grosso delle stampe venne trovato nella disponibilità di Monaco; in quantità minime nella disponibilità degli altri quattro. Sotto sequestro finì anche un computer con cui sarebbero stati stampati i francobolli. Si trattava di un pc posizionato nel laboratorio editoriale del carcere con cui i detenuti realizzavano un giornale e cartoncini d’auguri o calendari con le foto dei familiari stampate. E che stando alle indagini sarebbe stato utilizzato anche per altro. Probabilmente ma è solo un’ipotesi investigativa, la stampa dei francobolli sarebbe servita per la corrispondenza interna per scambiarsi i saluti e informazioni anche con detenuti di altri istituti.

Tra i cinque indagati spicca la figura di Napoletano. Detenuto da tempo, il 31enne è stato condannato in primo grado nel processo scaturito dall’operazione “Vortice Déja-vu” mentre alla fine del 2016 era stato arrestato per alcune liti con il fratello,. Napoletano è stato invece assolto dall’accusa di tentata estorsione aggravata nella vicenda che ha coinvolto il locale Livello 11/8. Il nome di William Monaco, invece, è stato condannato in Appello a 13 anni di reclusione nel processo scaturito dall’operazione “Eclissi”. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Antonio Savoia, Mariangela Calò, Elvia Belmonte, Francesco Stella e Pietro Russo, quest’ultimo del Foro di Cosenza.