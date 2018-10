Di Flavio De Marco

Il Palermo che, sicuramente, sta vivendo una fase societaria molto critica a causa del probabile disimpegno del Presidente Zamparini, è consapevole dei suoi mezzi e verrà a Lecce senza fare sconti. Dalle dichiarazioni dei giocatori del club rosanero emerge la voglia di continuità per realizzare l’obiettivo di andare in A. Per confermarlo un ex: Cesare Bovo, il quale, è approdato a Lecce a fine carriera per dare sostanza e sicurezza al reparto difensivo. Diciamo che questo ruolo lo sta osservando al massimo e fin qui le sue prestazioni sono state importanti.

Per Bovo non ci sono dubbi, affrontare il Palermo si può con la compattezza che caratterizza la squadra giallorossa. Secondo il difensore i siciliani hanno individualità notevoli che possono caratterizzare il match. In ogni caso sarà una bella partita con una big, così come è stata quella di Verona. I ragazzi di Liverani intanto stanno preparando l’incontro cercando di sfruttare al massimo il beneficio della sosta e lo stato di buona salute del gruppo.