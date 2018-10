LECCE – Domani i giallorossi saranno impegnati in casa del Foggia, gara valida per la 9° giornata di Serie BKT. Un derby dal valore speciale, come ha ricordato questa mattina mister Liverani in conferenza stampa: “I derby hanno un valore speciale a livello emotivo ed ambientale. Con i ragazzi abbiamo preparato questa partita nel modo giusto, poi il campo dirà che gara sarà. Affrontiamo una buona squadra che ha fatto un mercato importante, che ha cancellato la penalizzazione, ha fatto i nostri stessi punti. È una squadra di qualità e ben organizzata. Dispongono di attaccanti bravi, in mezzo al campo hanno buoni giocatori e di inserimento Deli, Carraro che è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano, Kragl è un giocatore di grande qualità e personalità, Iemmello Gori Chiaretti. Credo che domani sarà una bella partita.”

Il mister dei salentini si è poi espresso sulla situazione della serie B, dopo la sentenza del Tar del Lazio e la decisione della Lega di B di impugnarla al Consiglio di Stato: “ Sono allibito. Si parla di una sospensiva e di una udienza al 26 marzo. Mi chiedo come si può fermare un campionato di serie B fino al 26 marzo. Speriamo che con l’elezione del presidente della Federazione si possa mettere un po’ più di ordine.”