LECCE – La scorsa stagione sportiva dei giallorossi, conclusasi con il piazzamento al primo posto del Girone C di Lega Pro, ha decretato 4 premi agli Italian Sport Awards, evento ideato dal giornalista Donato Alfani e giunto alla sua 8^ edizione con il patrocinio del CONI, FIGC e LEGHE.

Una giuria tecnica e una popolare, attraverso le loro preferenze, stabiliscono gli sportivi/calciatori italiani che si sono contraddistinti durante l’anno nelle rispettive categorie nazionali.

Lunedì 12 novembre, nella cornice del Dubai Village a Camposano (Na), si svolgerà la Notte degli Oscar del Calcio Italiano – Gran Galà del Calcio Italiano 2018. I premi sono stati riconosciuti al Presidente Saverio Sticchi Damiani come “Miglior Presidente Girone C”, all’US Lecce come “Miglior Squadra Girone C”, a Marco Mancosu come “Miglior Goal Girone C” (Lecce 1 – Cosenza 0, 11^ giornata) e a Franco Lepore come “Miglior Difensore Girone C”.