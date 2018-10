LECCE – Prima vittoria per la Salento Women Soccer. Al “Viviani” non c’è stata praticamente partita visto che la gara è stata sbloccata da Munoz già al primo minuto di gioco. Poi è salita in cattedra Serena D’Amico autrice alla fine di ben otto reti. Di queste, la prima è servita al capitano della formazione giallorossa per tagliare il traguardo delle 130 realizzate solo in campionato con la maglia giallorossa, da quindi il bottino è salito a quota 137. Prima tripletta in Italia per la centrocampista spagnola Lorena Munoz mentre la giovanissima Roberta Costadura ha messo a segno una doppietta; un gol a testa per Cazzato, Vitti, Coluccia e Guido.

“E’ stata una partita a senso unico ma va dato atto alle nostre avversarie di aver lottato fino alla fine – ha sottolineato l’allenatrice giallorossa Vera Indino – Certe partite rischiano di complicarsi se non si scende in campo con la giusta concentrazione, le mie ragazze sono state brave a segnare al primo minuto dododiché la gara è stata in discesa”. Festeggiata capitan D’Amico per il prestigioso traguardo raggiunto: “Lo dedico alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta in tutti questi anni e ovviamente ringrazio tutte le mie compagne di squadra per avermi messa nelle condizioni di segnare. Il prossimo obiettivo? Non mi pongo limiti, per questo preferisco vivere alla giornata”.

Al rientro da Potenza, la squadra si è recata direttamente allo stadio Via del Mare di Lecce dove attendere dirigenti, tecnici, calciatrici e giovani della scuola calcio c’era Silvia Carofalo in rappresentanza della proprietà del Lecce calcio. Prima del fischio d’inizio di Lecce-Palermo, la Salento Women Soccer è stata presentata ufficialmente ai tifosi giallorossi. “E’ stato fantastico ricevere gli applausi dei circa 15mila spettatori del Via del Mare, abbiamo provato emozioni che non possono essere descritte. Il giro del campo resterà tra i ricordi più belli della mia carriera”, conclude capitan D’Amico.

Potenza: Notargiacomo (30′ st Muliere), Di Persia, Laviero, Modrone, Coviello, Sabia (22′ st Di Marzo), Marinelli (9′ st Pace), Potenza, Garzillo, Santopietro (5′ st Coluzzi), Cillis. In panchina: Piciullo. Allenatore Daniele Moreschi.

Salento Women Soccer: Errico, Ouacif (24′ st Aprile), Felline, Viva (24′ st Lazoi), Costadura, Guido, Munoz, Cazzato, Durante (16′ st Coluccia), Sozzo (16′ st Vitti), D’Amico. Allenatrice Vera Indino.

Arbitro: Marra di Agropoli.

Marcatrici: nel pt 1′ Munoz; 3′ Cazzato; 16′, 21′, 33′, 42′ D’Amico; 35′ Guido rigore; 44′ Costadura; nel st 3′, 21′, 34′, 38′ D’Amico, 16′, 41′ Munoz; 18′ Coluccia; 26′ Vitti; 36′ Costadura.

Note: spettatori circa trecento. Recupero: pt 0′, st 6′. Angoli: 11-0 per la Salento Women Soccer.

Serie C – Risultati (2ª giornata) – Aprilia-Grifone 0-3, Trani-Napoli F. 1-4, Pescara-San Marco Cs 8-1, Potenza-Salento 0-17, S. Egidio Sa-Ludos Palermo 1-2, Virtus Napoli-Chieti 3-1. Classifica: Grifone, Napoli F. Palermo 6; Salento, Pescara 4; Chieti, S. Egidio, Virtus Na 3; Trani, Aprilia, San Marco, Potenza 0. Prossimo turno ( ): Chieti-Pescara, Grifone Roma-Salento Women Soccer, Ludos Palermo-Vapa Napoli, Napoli Femminile-Potenza, New Team San Marco-Aprilia, Sant’Egidio-Apulia Trani.