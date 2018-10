LECCE – Si è svolta questo pomeriggio, presso la sala conferenze della Icos Sporting Club di Lecce, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva della Salento Women Soccer. La società calcistica, che taglia il traguardo dei 18 anni di attività in ambito federale, a partire da questa stagione ha concluso con l’US Lecce un accordo di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi, come previsto dal Sistema Licenze Nazionali per il campionato di serie B.

Le ragazze giallorosse, che indosseranno il materiale sportivo M908, oltre a partecipare al campionato nazionale di serie C e al campionato Juniores prenderanno parte per la prima volta anche al campionato Giovanissime la cui prima fase è a carattere regionale.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, l’Amministratore delegato Alessandro Adamo, i consiglieri Silvia e Dario Carofalo, il direttore generale Giuseppe Mercadante, il responsabile sanitario dottore Giuseppe Palaia ed i calciatori Lepore e Bleve.

I rappresentanti del Lecce hanno consegnato al capitano Serena D’Amico e al vicecapitano Benny Cucurachi le maglie ufficiali per il prossimo campionato.